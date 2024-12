Bitcoin mantém alta após ultrapassar US$ 100 mil e valorização em 2024 supera 145%

O bitcoin segue em alta nesta quinta-feira, 5, mesmo após superar a marca histórica de preço em US$ 100 mil na véspera pela primeira vez. Com o novo recorde, a criptomoeda superou uma capitalização de mercado de US$ 2 trilhões, coroando um ano marcado pela crescente adoção de investimentos institucionais e pelos efeitos da vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

De acordo com dados da plataforma CoinGeco, o bitcoin acumula uma alta de 7,5% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 103.106. No acumulado do ano de 2024, a valorização é de pouco mais de 146%. Impulsionado pelo ativo, o mercado de criptomoedas como um todo sobe 2,4% nas últimas 24 horas, enquanto o ether tem alta de 5,3%, a US$ 3.923.

O bitcoin já havia firmado um recorde de preço em março deste ano, quando chegou à casa dos US$ 73 mil pouco depois da aprovação e do lançamento de ETFs do ativo nos Estados Unidos, um marco da sua adoção institucional. Já em novembro, logo após a vitória de Trump, o ativo entrou em uma sequência de recordes até os US$ 99 mil.

Beto Fernandes, analista da Foxbit, avalia que "os US$ 100 mil são um marco importante para o bitcoin até pela característica psicológica que este tipo de valor oferece para o ativo". "As métricas estiveram muito favoráveis nos últimos meses. Os ETFs seguiram recebendo fluxos constantes de capital, e os grandes investidores se mantiveram bem posicionados após uma realização de lucros intermediária".

Segundo Fernandes, o "gatilho" que a criptomoeda precisava para atingir os US$ 100 mil após chegar perto dessa faixa de preço e desvalorizar veio na própria quarta-feira, 4, quando Trump indiciou Paul Atkins para assumir a presidência da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

"Por ser um nome que já deu sinais de ser pró-cripto, o mercado entendeu a ação como um impulsionador de preços para o bitcoin – mesmo que apenas especulativo e de curto prazo. É importante lembrar que Trump fez muitas promessas de campanha que flexibilizariam o ambiente regulatório nos Estados Unidos. A nomeação de Atkins é uma delas. Porém, é preciso ver se essas ideias serão colocadas em prática a partir de sua posse", pontua.

Enquanto os investidores aguardam essa concretização de promessas, Fernandes avalia que os mercados de futuros e preços à vista seguem demonstrando um "grande apetite pela criptomoeda. A macroeconomia pode reverter este interesse, enquanto correções são naturais após tantas altas seguidas. Mesmo assim, os fundamentos do bitcoin permanecem bastante fortalecidos".