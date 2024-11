Mercado de criptomoedas chega a US$ 3,4 trilhões e atinge capitalização recorde

O mercado de criptomoedas atingiu nesta sexta-feira, 22, uma nova capitalização de mercado recorde. Atualmente, o setor acumula um valor total de US$ 3,4 trilhões, somando todos os 15 mil projetos de moedas digitais ativos no mercado. A barreira dos US$ 3 trilhões foi superada pela primeira vez desde 2021.

O novo valor recorde do mercado cripto reflete uma intensa valorização dos ativos digitais em novembro, com destaque para o período posterior à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, logo no início do mês, derrotando a vice-presidente Kamala Harris.

Desde então, as criptomoedas entraram em um forte ciclo de alta, lideradas principalmente pelo bitcoin. Apesar do ativo ter uma valorização percentual menor que de outros projetos, sua elevada capitalização e fatia no mercado fazem com que suas altas sejam mais impactantes para o mercado.

Nos últimos 30 dias, o bitcoin acumula uma valorização de mais de 46%. O ativo também entrou em uma sequência de preços recordes, firmando a máxima mais recente na casa dos US$ 99 mil e se aproximando do patamar inédito de US$ 100 mil. No ano, a alta supera os 130%, segundo o CoinMarketCap.

Criptomoedas que mais subiram em novembro

Considerando variações percentuais entre as 100 maiores criptomoedas do mercado, a maior alta em novembro é da memecoin PNUT, inspirada em um esquilo que foi morto pelas autoridades dos Estados Unidos. A alta do ativo, que foi criado em novembro, é de mais de 2100%.

Moedas digitais mais antigas e valiosas também estão entre os destaques do mês. A XLM, da Stellar, disparou 206%, enquanto a dogecoin teve alta de 184%, impulsionada principalmente pela sua ligação com o bilionário Elon Musk, que fará parte do próximo governo Trump.

A XRP, que está entre as 10 criptomoedas mais valiosas do mercado, também é um dos destaques do mês, com alta de 169%. A OM, da Mantra, a HBAR, da Hedera, e a ADA, da Cardano, também estão na lista, acumulando valorizações de mais de 150% cada uma.

Apesar do mês positivo, alguns ativos digitais encerrarão novembro acumulando leves quedas, com destaque para projetos do segmento de inteligência artificial, que chamaram menos atenção de investidores em meio ao hype de cripto. A HNT, da Helium, lidera as quedas, com 22% no acumulado de novembro.