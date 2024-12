“Estacionado” em US$ 95 mil, bitcoin pode abrir espaço para disparada de altcoins

O bitcoin é negociado na faixa dos US$ 95-96 mil há alguns dias. Enquanto isso, outras criptomoedas disparam em um movimento que pode dar início ao que investidores e especialistas chamam de “altseason”, quando as chamadas “altcoins” ganham destaque frente ao bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 95.691, com alta de 1,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O suprimento em stablecoins e ether está aumentando rapidamente nos últimos dias, nos mostrando que o momento de moedas menores já é uma realidade e que a tendência é de um bitcoin com menor valorização perante a moedas com menos capitalização. Diante de tal situação temos que aproveitar essa fase, pois ela pode ser curta, mas muito volátil e com diversas possibilidades de lucro”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Enquanto o bitcoin apresenta uma alta diária modesta comparada à volatilidade das criptomoedas, outros ativos ganham destaque. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.708, com alta de 4% nas últimas 24 horas.

Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, outros ativos disparam ainda mais. Se destacam TRON e BNB, que dispararam 52,7% e 21%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

