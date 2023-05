5 criptomoedas que merecem atenção em maio, segundo especialistas

O mês de abril chegou ao fim com um período de pausa no forte rali de valorização das criptomoedas observado neste início de 2023. Apesar de ter começado de forma promissora para o segmento, a maioria dos ativos chega em maio com lateralidade e leves perdas em relação às cotações conquistadas nas últimas semanas. O bitcoin não é exceção, com o preço caindo abaixo da casa dos US$ 30 mil.

Mesmo assim, o segmento segue com um resultado positivo no acumulado do ano, e investidores e analistas têm mantido uma visão positiva de que o chamado inverno cripto — um mercado de baixa — iniciado em 2022 pode ter chegado ao fim, dando início a uma "primavera cripto" marcada por uma valorização dos ativos, mesmo que em escala menor que a observada em 2021.

O mercado seguirá de olho em temas que têm influenciado os preços nos últimos meses, em especial possíveis sinais que confirmem, ou não, apostas sobre o futuro do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos e novas falências de bancos, eventos que têm reforçado uma tese de alternativa ao sistema financeiro favorável às criptomoedas. Confira cinco criptos para ficar de olho neste mês!

Ether

A Ethereum, um dos maiores blockchains do mercado, concluiu em abril a atualização Shanghai, a mais significativa na rede desde a mudança do seu mecanismo de consenso, em setembro de 2022. Com ela, os ethers que estavam bloqueados na rede agora podem ser sacados pelos validadores, respeitando uma fila de prioridade e um limite diário de saques.

Analistas consideram que a atualização tem sido um sucesso até o momento, permitindo que os validadores realizem os lucros que recebem com a operação sem levar a uma perda desses usuários ou a um despejo significativo da criptomoeda no mercado. Com isso, ela tem atraído mais validadores, ajudando na valorização do ether.

Para Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, "é muito importante olhar para o setor que representa a arquitetura de base tecnológica para os aplicativos Web3 e do mercado cripto", os chamados Dapps. Nesse segmento, a Ethereum tem se mostrado um agente relevante, sinalizando uma perspectiva positiva para o ativo nos próximos meses.

Lido

Outra cripto que foi diretamente impactada pela Shanghai foi o Lido, token de governança da Lido DAO, uma comunidade descentralizada que reúne validadores da Ethereum. João Kamradt, head of research and investments da viden.vc, avalia que "com a conclusão do processo de transição para Proof-of-Stake da rede Ethereum, entre as narrativas que já vinham fortes e ganham ainda mais relevância estão os Protocolos de Staking Líquido", caso do Lido.

No staking líquido, o investidor deposita uma determinada quantidade de ethers no protocolo e, em troca, recebem tokens equivalentes a essa quantia, dando a ele a liquidez e opção de negociar esses ethers sem precisar sacá-los. Kamradt destaca que a atualização Shanghai "gerou um aumento da confiança dos investidores em fazer o processo de staking, visto que agora não existe mais travas para saques".

"Com isso, naturalmente os protocolos desse setor tendem a reter mais tokens, crescendo em termos de TVL e volume de negociações, e por consequência receita gerada. O token LDO, que garante participação na governança do protocolo, tende a valorizar cada vez mais por conta desse aumento na geração de receita da DAO", acredita o analista.

Matic

Outra criptomoeda citada por Kamradt é o matic, cripto nativa do blockchain Polygon. A rede, criada para dar mais escalabilidade a projetos que ainda querem manter uma vinculação com a segurança da Ethereum, tem ganhado destaque nos últimos meses pelo anúncio de diversas novidades e parcerias com empresas famosas no mercado, como o Google, a Meta e a Starbucks.

Para o executivo da viden.vc, as novidades anunciadas recentemente mostram que "o protocolo continua em um desenvolvimento contínuo e as soluções atraem cada vez mais desenvolvedores e protocolos. É um dos tokens que mais pode agregar em um futuro próximo".

Uni

Ayron Ferreira destaca ainda que o setor de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) "merece destaque e deve ser acompanhado em maio. É crescente o interesse por soluções financeiras descentralizadas, por pessoas que experimentam e descobrem como é eficiente e prático utilizar"

"Há um grande espaço para ser conquistado por essas soluções, não só por investidores de varejo, mas também por investidores institucionais, que podem desbravar a inovação desses aplicativos para implementar novos recursos tecnológicos em seus negócios", defende o analista da Titanium Asset.

Entre os projetos com mais relevância nesse ecossistema está a Uniswap, uma corretora descentralizada de criptomoedas (DEX, na sigla em inglês). Ela possui um token próprio, o Uni, que tende a se valorizar conforme o número de investidores na exchange aumenta. Por isso, será importante acompanhar essa métrica da corretora e os possíveis benefícios para o ativo.

Tezos

Alexandre Lin, country manager da TruBit, observa que o mês de maio deve contar com a repercussão de eventos recentes no mercado de criptomoedas, como o Consensus, realizado em abril e que "trouxe discussões relevantes para o setor", e as expectativas em torno da disputa judicial entre o fundo de criptomoedas Grayscale e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), com potencial de reverberação por todo o setor.

Um evento que também deve ter repercussão no mercado é o Tezos NFT Summit, que ocorreu em abril e "discutiu o potencial dos tokens não fungíveis na plataforma Tezos", um blockchain de código aberto que tem atraído mais usuários e iniciativas, ajudando na valorização de seu token próprio, o XTZ.

O segmento de NFTs como um todo merecerá atenção em maio, segundo Lin, em especial pelo lançamento previsto de uma plataforma de negociação de NFTs da Amazon, que deve trazer "mais visibilidade para esse tipo de ativo digital", ajudando tokens ligados ao setor, caso do Tezos.

