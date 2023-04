Ethereum atrai R$ 5 bilhões em depósitos em uma semana após atualização

A atualização Shanghai da Ethereum, que foi concluída em abril e liberou os saques de ethers depositados no blockchain, tem ajudado a atrair mais investidores institucionais para a funcionalidade de staking da rede. Dados reunidos no Dune Analytics mostram que, desde a mudança, mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,02 bilhões, na cotação atual) já foram depositados.

Os dados apontam ainda que, em 24 de abril, a rede registrou a maior quantidade de ethers depositados em um único dia, somando 126.080 unidades do ativo. Na primeira semana após a atualização, entre 17 e 23 de abril, os depósitos totalizaram 571.950 ethers.

O analista Tom Wan, um dos responsáveis pelo levamento, destacou que essa alta dos depósitos na Ethereum está ligada principalmente a uma disparada no número de grandes investidores institucionais que passaram a participar da operação ou reinvestiram recompensas obtidos com o staking.

O staking faz parte do novo mecanismo de consenso do blockchain, introduzido em setembro de 2022. Nele, os interessados em atuar como validadores de informações da rede precisam bloquear uma determinada quantidade de ethers, recebendo recompensas pela atuação como validadores.

Até abril, tanto as quantidades depositadas quanto as recompensas estavam bloqueadas na Ethereum. Agora, elas podem ser sacadas a qualquer momento, mas respeitando uma fila de saques e uma quantidade diária máxima que pode ser retirada da operação.

Especialistas já projetavam para a EXAME que a atualização Shanghai poderia levar a um maior interesse de investidores institucionais pelo staking. O principal motivo é que a liberação de saques dá mais liquidez e liberdade para os validadores, facilitando a realização de lucros.

Preço da Ethereum

Desde a conclusão da Shanghai, a maior parte das retiradas na Ethereum foram das recompensas obtidas pelas validações. Além disso, boa parte dos saques foram feitos pela Kraken, uma corretora de criptomoedas que precisou encerrar seu serviço de staking após ser multada pelos reguladores dos Estados Unidos.

A atualização bem-sucedida tem ajudado o ether a valorizar. A criptomoeda, segunda maior do mercado, acumula ganhos de mais de 50% em 2023, com uma intensificação da sua tendência de alta nos dias posteriores à Shanghai. Logo após a conclusão da atualização, o ativo chegou a subir mais de 6%.

Para especialistas, a Shanghai tende a ser positiva para o preço do ether. A maior quantidade de validadores na Ethereum torna a rede mais segura, atraindo mais usuários. Ao mesmo tempo, o staking tira ether de circulação, reduzindo sua oferta disponível e valorizando a criptomeoda.

