44% dos brasileiros estão arrependidos de não terem comprado bitcoin

Nesta sexta-feira, 22 de maio, o mercado de criptoativos celebra o Bitcoin Pizza Day, data que marca a primeira compra de um bem físico com bitcoin. Em 2010, o programador Laszlo Hanyecz utilizou 10 mil BTC para comprar duas pizzas, em uma transação que se tornou uma das mais emblemáticas da história do mercado financeiro digital.

Quinze anos depois, a data segue sendo utilizada como símbolo da trajetória de valorização do bitcoin. No Brasil, 55% dos investidores têm interesse em investir em cripto no futuro. O dado é da pesquisa “Panorama do Investidor Brasileiro: ativos digitais e o futuro dos investimentos”, realizada pelo MB | Mercado Bitcoin em parceria com o Opinion Box.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

O que, em 2010, parecia apenas uma curiosidade da internet passou a representar uma revolução financeira. Na última década, o bitcoin foi o ativo que mais se valorizou em comparação com qualquer outro, desde a Bolsa de Valores até fundos.

Com isso, segundo a pesquisa, 44% dos brasileiros lamentam não ter investido em criptomoedas ou não terem começado antes no mercado. O percentual é sete vezes maior do que os 6% que dizem se arrepender de ter investido no ativo.

Brasileiros querem comprar bitcoin

Apesar do arrependimento ser muito mais presente entre investidores em geral, são os investidores cripto que calculam mais quanto dinheiro perderam por não investir antes: cerca de metade deles (48%), sentindo mais o peso do tempo na carteira. Só 37% dos investidores que não têm cripto já pararam para fazer essa conta.

De acordo com o MB, os dados da pesquisa mostram que, em muitos casos, o maior arrependimento não está em investir e perder, mas em não participar de movimentos relevantes de transformação econômica e tecnológica.

“O Pizza Day talvez seja o exemplo mais didático da história do bitcoin. Ele ajuda a mostrar como a percepção sobre valor muda ao longo do tempo e como decisões que pareciam irrelevantes podem ganhar outra dimensão anos depois. Hoje, vemos um investidor mais atento ao custo de oportunidade de ficar fora desse mercado, que está mais maduro e consolidado agora”, afirma Fabrício Tota, VP de Negócios Cripto do Mercado Bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok