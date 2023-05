Fed aumenta juros nos EUA, mas bitcoin surpreende e sobe para US$ 29 mil; entenda

Nesta quarta-feira, 3, o Federal Reserve anunciou mais um aumento na taxa de juro dos Estados Unidos. No entanto, a medida não surpreendeu o mercado, fazendo com que o bitcoin e as principais criptomoedas tivessem pouca volatilidade nesta “superquarta”.

O bitcoin, maior criptomoeda em valor de mercado, se manteve na casa dos US$ 28 mil. Cotado atualmente em US$ 28.966, o bitcoin tem alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

O aumento de 0,25% na taxa de juro dos Estados Unidos foi anunciado após a famosa reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) pelo banco central americano e não surpreendeu especialistas e investidores. A taxa ainda está dentro do teto de juros definido, o que pode ser positivo para o mercado de criptomoedas e de renda variável, segundo Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move. “Em 2024, se o cenário macro não surpreender com uma inflação descontrolada, podemos ver os juros caindo”, disse.

No entanto, ainda há dúvidas se o Federal Reserve deve mesmo adotar uma postura mais branda nos próximos aumentos na taxa de juro dos Estados Unidos.

“Se a comunicação oficial fosse composta exclusivamente pelo texto divulgado ficaria bem aberta a possibilidade de que um ciclo de baixa de juro poderia começar muito em breve. Contudo, como ainda há a conferência de Jerome Powell, aguardemos maiores informações para sermos mais taxativos com relação a perspectiva sobre o juro”, disse Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Impacto em cripto no longo prazo

Segundo Vinicius Bazan, analista de criptoativos da Empiricus Research, as decisões do Fed sobre a política monetária dos EUA podem ter menos impacto no mercado cripto em 2023 do que em 2022, quando estrelaram entre os principais fatores que empurraram a cotação das criptomoedas para baixo no que ficou conhecido como “inverno cripto”.

“Quanto isso impacta o mercado cripto é algo que vamos ver ao longo do tempo. No ano passado, as decisões do Fed tinham um impacto imediato maior no preço do bitcoin e do ether. Temos visto ultimamente menos impacto porque outros elementos estão entrando na narrativa e no contexto. Hoje por exemplo, a crise bancária, a corrida da centralização para a descentralização para alguns investidores tem fortalecido a tese do bitcoin”, disse Vinicius.

“As ações do Fed estão tendo menos impacto e devemos mirar outros aspectos intrínsecos à tese do bitcoin, seja aquilo que vem como antagonista do mercado tradicional como a crise bancária, ou o próprio halving do bitcoin”, concluiu o especialista.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok