Polygon anuncia novas parcerias com grandes empresas, beneficiando criptomoeda

O matic, criptomoeda nativa do blockchain Polygon, faz parte de um seleto grupo de moedas digitais alternativas ao ether e ao bitcoin, as altcoins, que seguem atrativas a alguns investidores. Eles parecem não se importar com o vaivém de preços no curto prazo, inerente à instabilidade do mercado financeiro tradicional e que se intensifica no ecossistema cripto.

Para especialistas, isso ocorre porque alguns projetos dão sinais de que têm um vasto horizonte à frente apesar de, nem sempre, a evolução de hoje representar garantia de sucesso amanhã, tampouco a valorização dos tokens representativos desses projetos. Mas, para alguns investidores, o risco vale à pena.

No caso da Polygon, não faltam motivos para os entusiastas da sua criptomoeda, o matic. A rede integra agora um grupo de 11 empresas de blockchain recém-incorporadas ao programa de inicialização Web3 do Gloogle Clould, segundo um anúncio feito esta semana pelo conglomerado de tecnologia Alphabet, que controla a empresa.

Além da Polygon, o programa Web3 incorporou empresas como Alchemy, Aptos, Base, Celo, Flow, Hedera, Nansen, Near, Solana e Thirdweb. O anúncio foi feito na última terça-feira, 25, quando a empresa de análise Nansen também confirmou uma parceria com o Google Cloud para fornecimento de dados blockchain em tempo real para as startups parceiras do programa, o que representa um banco de dados de 250 milhões de carteiras.

A Polygon também está no radar de uma proposta feita nesta semana no LIFTY Day 2023, evento organizado pelo Banco Central com a participação de empresas focadas no ecossistema do Real Digital e que apresentou propostas de casos de uso para o projeto, além de outras iniciativas ligadas ao Pix e ao Open Finance, outros lançamentos da autarquia brasileira.

Um dos projetos que chamou a atenção de interessados na Polygon e em sua criptomoeda foi a criação de uma ponte entre a CBDC (moeda digital emitida por banco central, na tradução do inglês) brasileira e as finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) por meio da utilização da Polygon e do protocolo de empréstimos AAVE, proposta apresentada pela custodiante israelense Fireblocks.

Futuro da Polygon

No rol do avanço de projetos e parcerias da Polygon, que se tornou o segunda maior blockchain de jogos recentemente, também está a adição da rede à cunhagem de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) pelo marketplace da Binance, anunciada no começo de março, entre outras ações em conjunto com empresas tanto do mercado de criptomoedas quanto tradicionais do sistema financeiro e de outros setores.

De olho no crescimento da rede, a Polygon lançou no final de março sua própria versão de testes para uma Máquina Virtual Ethereum (EVM, na sigla em inglês), no caso um zkEVM, que promete aos desenvolvedores a implantação de contratos inteligentes com maior finalidade e custos mais baixos, conforme noticiou o Cointelegraph.

Com isso, tem crescido um otimismo entre investidores quanto ao projeto e à sua criptomoeda, com alguns acreditando que ela tende a valorizar conforme as parcerias e lançamentos atraem mais investidores e usuários. Mas isso, por enquanto, apenas o tempo vai poder confirmar.

