Esporte

West Ham x Everton: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Partida da 34ª rodada do campeonato inglês acontece neste sábado, 25

West Ham x Everton: veja onde assistir duelo de clubes ingleses (Vincent Carchietta/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06h03.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

West Ham e Everton se enfrentam neste sábado, 25, pela Premier League.

O duelo, no London Stadium, é válido pela 34ª rodada do campeonato inglês. O West Ham ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Everton aparece no meio da tabela, com 47 pontos, sem pressão na reta final.

A equipe da casa precisa pontuar para evitar queda na classificação, enquanto o time visitante busca manter a regularidade até o fim da temporada.

Que horas assistir à West Ham x Everton?

A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste sábado, 25.

Onde assistir à West Ham x Everton?

O jogo será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (plano premium do streaming).

Prováveis escalações

West Ham

Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Fernandes, Soucek; Bowen, Castellanos e Summerville; Wilson.

Técnico: Nuno Espírito Santo.

Everton

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Barry.

Técnico: David Moyes.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuAgenda de jogos

Esporte

