West Ham x Everton: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

West Ham x Everton: veja onde assistir duelo de clubes ingleses (Vincent Carchietta/Getty Images)
Publicado em 25 de abril de 2026 às 06h03.
West Ham e Everton se enfrentam neste sábado, 25, pela Premier League.
O duelo, no London Stadium, é válido pela 34ª rodada do campeonato inglês. O West Ham ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Everton aparece no meio da tabela, com 47 pontos, sem pressão na reta final.
A equipe da casa precisa pontuar para evitar queda na classificação, enquanto o time visitante busca manter a regularidade até o fim da temporada.
A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste sábado, 25.
O jogo será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (plano premium do streaming).
Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Fernandes, Soucek; Bowen, Castellanos e Summerville; Wilson.
Técnico: Nuno Espírito Santo.
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Barry.
Técnico: David Moyes.