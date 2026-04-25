Liverpool x Crystal Palace: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Liverpool x Crystal Palace: clubes ingleses se enfrentam neste sábado na casa do Liverpool
Publicado em 25 de abril de 2026 às 06h07.
Liverpool e Crystal Palace se enfrentam neste sábado, 25, pela Premier League.
O duelo, no estádio Anfield, é válido pela 34ª rodada. O Liverpool ocupa a 5ª posição, com 55 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação para a Champions League. Já o Crystal Palace aparece no meio da tabela, com 43 pontos.
A equipe da casa chega após vitória por 2 a 1 sobre o Everton, enquanto o Palace divide atenções com as fases finais da Conference League.
A partida acontece às 11h, do horário de Brasília, neste sábado, 25.
O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium do streaming).
Woodman; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Jones; Salah, Wirtz e Gakpo; Isak.
Técnico: Arne Slot.
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr, Mateta e Pino.
Técnico: Oliver Glasner.