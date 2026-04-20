Time com três brasileiros é rebaixado na Premier League

O Wolverhampton está matematicamente rebaixado para a Championship, a Segunda Divisão da Inglaterra. O clube, que conta em seu elenco com os brasileiros André, João Gomes e Pedro Lima, teve a queda confirmada após o empate entre Crystal Palace e West Ham.

Com o ponto somado nesta segunda-feira, o West Ham chegou aos 33 pontos e ocupa a 17ª colocação da Premier League, posição que não pode mais ser alcançada pelo Wolves na tabela. O Wolverhampton aparece na lanterna da competição, com 17 pontos conquistados em 33 partidas.

Esta será a primeira vez que o clube disputará a segunda divisão inglesa após uma sequência de oito temporadas consecutivas na elite. O último acesso à Premier League havia ocorrido na temporada 2017/2018.

Pela 33ª rodada do campeonato, o Wolverhampton entrou em campo no sábado e foi derrotado por 3 a 0 pelo Leeds, resultado que manteve a equipe na última posição e contribuiu para a confirmação do rebaixamento.

Manchester City vence Arsenal e torcida provoca rival

O Manchester City reacendeu a disputa pelo título da Premier League ao vencer o Arsenal por 2 a 1, neste domingo, 19, no Etihad Stadium.

A equipe comandada por Pep Guardiola reduziu a diferença na tabela e se aproximou da liderança. Os Citizens somam 67 pontos, enquanto o clube londrino lidera com 70, ainda com um jogo a mais.

O confronto adiado da 31ª rodada, diante do Crystal Palace, está previsto para 18 de maio. A partida foi remarcada por causa da final da Copa da Liga Inglesa. Em caso de igualdade na pontuação, o critério de desempate considera saldo de gols, seguido por gols marcados e confronto direto.