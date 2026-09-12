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Fase de grupos copa 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Capital paulista receberá jogos das competições masculina e feminina em junho do ano que vem; ginásio e datas ainda não foram divulgados

VNL: seleção feminina conquistou a prata na edição de 2026 (Volleyball World/VNL/Divulgação)

VNL: seleção feminina conquistou a prata na edição de 2026 (Volleyball World/VNL/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16h52.

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A cidade de São Paulo será uma das sedes da Liga das Nações de vôlei (VNL) em 2027. O anúncio foi feito neste sábado, 12, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), ao lado da secretária municipal de Esportes e medalhista olímpica Érika Coimbra.

A capital paulista receberá jogos das competições masculina e feminina em junho. Será a primeira vez que a cidade sediará uma etapa de cada naipe da VNL. O ginásio, as datas e a duração das etapas ainda não foram divulgados.

“São Paulo vai sediar, pela primeira vez, a Volleyball Nations League (VNL) em 2027. A competição já está confirmada e será realizada em junho do ano que vem, reunindo grandes seleções e atletas do mundo inteiro”, escreveu Nunes nas redes sociais.

Brasília foi a sede brasileira da competição em 2026. Na última edição, a seleção feminina conquistou a medalha de prata após perder a final para a Turquia por 3 sets a 1. A equipe masculina, por sua vez, foi eliminada ainda na primeira fase pela primeira vez na história do torneio.

A VNL terá, excepcionalmente, 19 seleções em cada naipe em 2027, devido ao retorno das equipes masculina e feminina da Rússia. O formato da competição ainda está sendo analisado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

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