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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja quando serão os próximos jogos do Brasil no vôlei masculino

Após fechar a etapa de Brasília com 100% de aproveitamento, Seleção Brasileira enfrenta Ucrânia, Itália, Eslovênia e Canadá na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira: equipe masculina terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção brasileira: equipe masculina terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 12h45.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta semana pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

Após encerrar a etapa de abertura com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil enfrenta a Ucrânia na quarta-feira, 24, às 11h30, em Liubliana, na Eslovênia.

A equipe chega embalada pela campanha invicta em Brasília, onde venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina diante da torcida brasileira.

Com o resultado, o Brasil lidera provisoriamente a competição, com 11 pontos, ao lado do Japão.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL masculina 2026?

O próximo jogo do Brasil na VNL masculina 2026 será contra a Ucrânia, na quarta-feira, 24, às 11h30, em Liubliana, na Eslovênia.

Onde assistir aos jogos de vôlei do Brasil?

A competição tem transmissão de SporTV, ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

  • Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30
  • Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h
  • Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30
  • Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

  • Brasil x França — 15 de julho, às 18h
  • Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h
  • Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h
  • China x Brasil — 19 de julho, às 14h
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Classificação da VNL 2026

PosiçãoEquipePartidasVitóriasDerrotasSaldo de setsPontos
1Brasil44012:411
2Japão44012:411
3Estados Unidos43111:69
4Itália43111:69
5Sérvia4319:59
6Eslovênia43110:96
7Polônia42210:87
8Ucrânia4228:77
9Bulgária4227:76
10Bélgica4228:95
11Turquia4227:85
12Alemanha4227:95
13Canadá4139:106
14China4137:94
15Irã4136:94
16França4135:112
17Argentina4044:121
18Cuba4042:121
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