VNL 2026: veja quando serão os próximos jogos do Brasil no vôlei masculino

Seleção brasileira: equipe masculina terminou a primeira semana da VNL 2026 invicta (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 12h45.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta semana pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
Após encerrar a etapa de abertura com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil enfrenta a Ucrânia na quarta-feira, 24, às 11h30, em Liubliana, na Eslovênia.
A equipe chega embalada pela campanha invicta em Brasília, onde venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina diante da torcida brasileira.
Com o resultado, o Brasil lidera provisoriamente a competição, com 11 pontos, ao lado do Japão.
O próximo jogo do Brasil na VNL masculina 2026 será contra a Ucrânia, na quarta-feira, 24, às 11h30, em Liubliana, na Eslovênia.
A competição tem transmissão de SporTV, ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.
|Posição
|Equipe
|Partidas
|Vitórias
|Derrotas
|Saldo de sets
|Pontos
|1
|Brasil
|4
|4
|0
|12:4
|11
|2
|Japão
|4
|4
|0
|12:4
|11
|3
|Estados Unidos
|4
|3
|1
|11:6
|9
|4
|Itália
|4
|3
|1
|11:6
|9
|5
|Sérvia
|4
|3
|1
|9:5
|9
|6
|Eslovênia
|4
|3
|1
|10:9
|6
|7
|Polônia
|4
|2
|2
|10:8
|7
|8
|Ucrânia
|4
|2
|2
|8:7
|7
|9
|Bulgária
|4
|2
|2
|7:7
|6
|10
|Bélgica
|4
|2
|2
|8:9
|5
|11
|Turquia
|4
|2
|2
|7:8
|5
|12
|Alemanha
|4
|2
|2
|7:9
|5
|13
|Canadá
|4
|1
|3
|9:10
|6
|14
|China
|4
|1
|3
|7:9
|4
|15
|Irã
|4
|1
|3
|6:9
|4
|16
|França
|4
|1
|3
|5:11
|2
|17
|Argentina
|4
|0
|4
|4:12
|1
|18
|Cuba
|4
|0
|4
|2:12
|1