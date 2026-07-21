Após eliminação inédita na VNL, Brasil inicia corrida por vaga nos Jogos de Los Angeles 2028

A Seleção Brasileira masculina de vôlei já virou a página após a eliminação precoce na Liga das Nações (VNL). Menos de uma semana depois de deixar a competição ainda na fase de grupos pela primeira vez na história do torneio, a equipe comandada por Bernardinho iniciou a preparação para o principal objetivo do restante da temporada: conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O elenco se reapresentou nesta terça-feira, 21, em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde dará sequência aos treinamentos visando o Campeonato Sul-Americano. A competição será disputada entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, e representa o primeiro caminho para a classificação olímpica.

Resultado decepcionante na VNL 2026

A campanha na VNL terminou de forma inesperada para uma das maiores potências do vôlei mundial. Desde a criação da competição, em 2018, o Brasil nunca havia sido eliminado na primeira fase, sempre avançando ao mata-mata.

O resultado encerrou antecipadamente a participação brasileira no torneio e aumentou a pressão por uma resposta na próxima competição oficial. Agora, a comissão técnica inicia um novo ciclo com Los Angeles 2028 como prioridade.

Sul-Americano garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

O Campeonato Sul-Americano terá um peso especial para a seleção brasileira. O campeão do torneio garante classificação direta para os Jogos Olímpicos de 2028.

Maior vencedor da história da competição, o Brasil acumula 33 títulos sul-americanos e construiu uma hegemonia no continente. A única derrota em uma final aconteceu recentemente, em 2023, quando a Argentina superou a equipe brasileira na decisão.

Jogando em casa, no Maracanãzinho, a seleção terá a oportunidade de recuperar o domínio regional e assegurar antecipadamente sua presença em Los Angeles.

Brasil ainda terá outras chances de classificação

Caso não conquiste o título continental, a seleção brasileira ainda terá duas alternativas para garantir uma vaga olímpica.

A primeira será no Campeonato Mundial de 2027, que será realizado na Polônia entre os dias 10 e 26 de setembro. As três melhores equipes da competição que ainda não estiverem classificadas pelos torneios continentais garantirão lugar nos Jogos.

A última oportunidade virá pelo ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Após a Liga das Nações de 2028, as três seleções mais bem posicionadas entre as ainda não classificadas também conquistarão uma vaga olímpica.

Com um novo ciclo pela frente, o Brasil inicia a caminhada rumo a Los Angeles buscando deixar para trás a queda histórica na VNL e retomar o protagonismo que marcou a trajetória da seleção nas últimas décadas.