Esporte

Fase de grupos copa 2026

Após eliminação inédita na VNL, Brasil inicia corrida por vaga nos Jogos de Los Angeles 2028

Seleção masculina de vôlei volta aos treinos com foco no Sul-Americano, primeira chance de garantir classificação olímpica

Bernardinho: treinador está no comando da seleção brasileira de vôlei masculino (Mariusz Pałczyński / Wagner Foundation)

Bernardinho: treinador está no comando da seleção brasileira de vôlei masculino (Mariusz Pałczyński / Wagner Foundation)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de julho de 2026 às 14h11.

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A Seleção Brasileira masculina de vôlei já virou a página após a eliminação precoce na Liga das Nações (VNL). Menos de uma semana depois de deixar a competição ainda na fase de grupos pela primeira vez na história do torneio, a equipe comandada por Bernardinho iniciou a preparação para o principal objetivo do restante da temporada: conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O elenco se reapresentou nesta terça-feira, 21, em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde dará sequência aos treinamentos visando o Campeonato Sul-Americano. A competição será disputada entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, e representa o primeiro caminho para a classificação olímpica.

Resultado decepcionante na VNL 2026

A campanha na VNL terminou de forma inesperada para uma das maiores potências do vôlei mundial. Desde a criação da competição, em 2018, o Brasil nunca havia sido eliminado na primeira fase, sempre avançando ao mata-mata.

O resultado encerrou antecipadamente a participação brasileira no torneio e aumentou a pressão por uma resposta na próxima competição oficial. Agora, a comissão técnica inicia um novo ciclo com Los Angeles 2028 como prioridade.

Sul-Americano garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

O Campeonato Sul-Americano terá um peso especial para a seleção brasileira. O campeão do torneio garante classificação direta para os Jogos Olímpicos de 2028.

Maior vencedor da história da competição, o Brasil acumula 33 títulos sul-americanos e construiu uma hegemonia no continente. A única derrota em uma final aconteceu recentemente, em 2023, quando a Argentina superou a equipe brasileira na decisão.

Jogando em casa, no Maracanãzinho, a seleção terá a oportunidade de recuperar o domínio regional e assegurar antecipadamente sua presença em Los Angeles.

Brasil ainda terá outras chances de classificação

Caso não conquiste o título continental, a seleção brasileira ainda terá duas alternativas para garantir uma vaga olímpica.

A primeira será no Campeonato Mundial de 2027, que será realizado na Polônia entre os dias 10 e 26 de setembro. As três melhores equipes da competição que ainda não estiverem classificadas pelos torneios continentais garantirão lugar nos Jogos.

A última oportunidade virá pelo ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Após a Liga das Nações de 2028, as três seleções mais bem posicionadas entre as ainda não classificadas também conquistarão uma vaga olímpica.

Com um novo ciclo pela frente, o Brasil inicia a caminhada rumo a Los Angeles buscando deixar para trás a queda histórica na VNL e retomar o protagonismo que marcou a trajetória da seleção nas últimas décadas.

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