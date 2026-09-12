São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

São Paulo já registra o setembro mais chuvoso desde o início das medições, em 1995. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a capital acumulou 211,5 mm de chuva até as 13h deste sábado, 12, superando o recorde anterior de 198,6 mm, registrado em 2015.

O volume representa 220,4% acima da média histórica esperada para o período, de 66 mm.

Alagamentos e elevação do Tietê

A chuva intensa provocou a elevação do nível do Rio Tietê, que levou a interdições nas proximidades das pontes Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó. Durante a manhã, todas as pistas da Marginal Tietê sentido Rodovia Castello Branco chegaram a ser bloqueadas nos pontos mais críticos, assim como as pistas central e expressa na altura da Ponte Atílio Fontana.

A altura do Tietê nessa manhã de sábado… assustador 🥺😥 pic.twitter.com/O4qZuORPbu — Natatônica (@fujinatatonica) September 12, 2026

No sentido Ayrton Senna, a pista local foi interditada próximo à Ponte Tatuapé. Segundo a CET, os pontos de alagamento na Marginal Tietê já foram liberados, mas a região ainda registra congestionamento.

Apesar da elevação do rio, a SP Águas informou que não houve transbordamento ao longo da Marginal Tietê. Segundo o órgão, os alagamentos foram causados pela sobrecarga no sistema de drenagem diante da intensidade das chuvas.

A chuva também afetou a Marginal Pinheiros e a Rodovia Régis Bittencourt. Na manhã deste sábado, o CGE contabilizava 16 pontos de alagamento na capital, sendo dez considerados intransitáveis. Agora, dois pontos seguem intransitáveis: a Estrada das Lágrimas, em ambos os sentidos, desde as 2h25, e a Avenida Almirante Delamare, sentido Centro/Bairro, na altura da Avenida Michel Saliba, desde as 3h31.

Rajadas de vento também foram registradas, principalmente no interior paulista: Piraju teve ventos de até 92,6 km/h, enquanto Bauru e Dracena registraram 72,7 km/h e 66 km/h, respectivamente. Na capital, a maior rajada chegou a 51,5 km/h.

Previsão para os próximos dias

Uma frente fria associada a áreas de instabilidade deve manter o tempo chuvoso em São Paulo até a próxima terça-feira, 15, quando as chuvas começam a perder força. Em seguida, as temperaturas devem cair, mas sem previsão de frio extremo.

No domingo, 13, a madrugada começa com chuva moderada e mínima de 14°C. Ao longo do dia, a chuva se torna mais generalizada, com intensidade moderada a forte, o que pode elevar ainda mais os volumes acumulados. A máxima não deve passar de 16°C, com sensação de frio e umidade acima de 80%.

Na segunda-feira, 14, o padrão se repete: mínima de 14°C, máxima de até 17°C e chuva alternada com períodos de melhora, mas com intensidade moderada a forte em alguns momentos. A umidade permanece elevada, com mínimas acima de 80%.