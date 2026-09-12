Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Capital paulista acumula 211,5 mm de chuva em 12 dias, superando recorde histórico de 2015

SP tem setembro mais chuvoso em 30 anos e enfrenta alagamentos (Paulo Pinto/Agência Brasil)

SP tem setembro mais chuvoso em 30 anos e enfrenta alagamentos (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 17h45.

Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 18h26.

Priorizar nos meus resultados Google

São Paulo já registra o setembro mais chuvoso desde o início das medições, em 1995. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a capital acumulou 211,5 mm de chuva até as 13h deste sábado, 12, superando o recorde anterior de 198,6 mm, registrado em 2015.

O volume representa 220,4% acima da média histórica esperada para o período, de 66 mm.

Alagamentos e elevação do Tietê

A chuva intensa provocou a elevação do nível do Rio Tietê, que levou a interdições nas proximidades das pontes Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó. Durante a manhã, todas as pistas da Marginal Tietê sentido Rodovia Castello Branco chegaram a ser bloqueadas nos pontos mais críticos, assim como as pistas central e expressa na altura da Ponte Atílio Fontana.

No sentido Ayrton Senna, a pista local foi interditada próximo à Ponte Tatuapé. Segundo a CET, os pontos de alagamento na Marginal Tietê já foram liberados, mas a região ainda registra congestionamento.

Apesar da elevação do rio, a SP Águas informou que não houve transbordamento ao longo da Marginal Tietê. Segundo o órgão, os alagamentos foram causados pela sobrecarga no sistema de drenagem diante da intensidade das chuvas.

A chuva também afetou a Marginal Pinheiros e a Rodovia Régis Bittencourt. Na manhã deste sábado, o CGE contabilizava 16 pontos de alagamento na capital, sendo dez considerados intransitáveis. Agora, dois pontos seguem intransitáveis: a Estrada das Lágrimas, em ambos os sentidos, desde as 2h25, e a Avenida Almirante Delamare, sentido Centro/Bairro, na altura da Avenida Michel Saliba, desde as 3h31.

Rajadas de vento também foram registradas, principalmente no interior paulista: Piraju teve ventos de até 92,6 km/h, enquanto Bauru e Dracena registraram 72,7 km/h e 66 km/h, respectivamente. Na capital, a maior rajada chegou a 51,5 km/h.

Previsão para os próximos dias

Uma frente fria associada a áreas de instabilidade deve manter o tempo chuvoso em São Paulo até a próxima terça-feira, 15, quando as chuvas começam a perder força. Em seguida, as temperaturas devem cair, mas sem previsão de frio extremo.

No domingo, 13, a madrugada começa com chuva moderada e mínima de 14°C. Ao longo do dia, a chuva se torna mais generalizada, com intensidade moderada a forte, o que pode elevar ainda mais os volumes acumulados. A máxima não deve passar de 16°C, com sensação de frio e umidade acima de 80%.

Na segunda-feira, 14, o padrão se repete: mínima de 14°C, máxima de até 17°C e chuva alternada com períodos de melhora, mas com intensidade moderada a forte em alguns momentos. A umidade permanece elevada, com mínimas acima de 80%.

Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloSão Paulo capitalChuvas

Mais de Brasil

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Previsão do tempo no RJ: até quando o tempo instável continua?

Previsão do tempo no RS: quando o tempo volta a ficar estável no estado?

Caso Master e a crise no STF: veja a linha do tempo da guerra de despachos entre ministros

Mais na Exame

ESG

A taça de champanhe francesa vai ficar mais forte: por trás disso está o calor extremo

Esporte

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

Mundo

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente