VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira, 10

Seleção brasileira feminina de vôlei: time perdeu somente um jogo na VNL 2026 até agora (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 9 de julho de 2026 às 18h03.
Após vencer o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira, 8, e folgar na quinta-feira, 9, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira, 10, pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta a Polônia, às 7h20, em um dos principais jogos da rodada.
Ao todo, a programação desta sexta-feira terá seis partidas. Além do jogo do Brasil, a rodada também conta com Estados Unidos x Turquia, à 1h, e Bélgica x Itália, às 9h30.
Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.