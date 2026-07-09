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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira, 10

Rodada terá seis partidas; Brasil enfrenta a Polônia às 7h20 pela terceira semana da Liga das Nações

Seleção brasileira feminina de vôlei: time perdeu somente um jogo na VNL 2026 até agora (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: time perdeu somente um jogo na VNL 2026 até agora (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 18h03.

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Após vencer o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira, 8, e folgar na quinta-feira, 9, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira, 10, pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta a Polônia, às 7h20, em um dos principais jogos da rodada.

Ao todo, a programação desta sexta-feira terá seis partidas. Além do jogo do Brasil, a rodada também conta com Estados Unidos x Turquia, à 1h, e Bélgica x Itália, às 9h30.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 desta sexta-feira?

  • 1h — Estados Unidos x Turquia
  • 6h — Ucrânia x República Dominicana
  • 7h20 — Polônia x Brasil
  • 9h30 — Bélgica x Itália
  • 11h30 — Bulgária x Tchéquia
  • 15h — Alemanha x Países Baixos

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.

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