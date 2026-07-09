VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira, 10

Após vencer o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira, 8, e folgar na quinta-feira, 9, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira, 10, pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta a Polônia, às 7h20, em um dos principais jogos da rodada.

Ao todo, a programação desta sexta-feira terá seis partidas. Além do jogo do Brasil, a rodada também conta com Estados Unidos x Turquia, à 1h, e Bélgica x Itália, às 9h30.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 desta sexta-feira?

1h — Estados Unidos x Turquia

— Estados Unidos x Turquia 6h — Ucrânia x República Dominicana

— Ucrânia x República Dominicana 7h20 — Polônia x Brasil

9h30 — Bélgica x Itália

— Bélgica x Itália 11h30 — Bulgária x Tchéquia

— Bulgária x Tchéquia 15h — Alemanha x Países Baixos

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.