Com show de Reaves, Lakers superam saída de Doncic e vencem o Philadelphia 76ers

O Los Angeles Lakers venceu o Philadelphia 76ers por 119 a 115 na madrugada desta sexta-feira, 6, no sul da Califórnia, mesmo após a saída de Luka Doncic, que deixou a partida ainda no segundo quarto com dores na perna esquerda.

Austin Reaves liderou o time vindo do banco, com 35 pontos, enquanto LeBron James anotou 17 pontos e 10 assistências. Jake LaRavia e Rui Hachimura contribuíram com 14 pontos cada. Doncic marcou 10 pontos antes de sair do jogo.

Lakers reage no segundo tempo e decide no último quarto

Os Lakers voltaram a jogar em casa após uma sequência de oito partidas fora, encerrada com campanha de cinco vitórias e três derrotas. A equipe chegou a ficar 11 pontos atrás no primeiro tempo e só assumiu a liderança pela primeira vez a 11min21s do fim.

O Philadelphia chegou a abrir 14 pontos no terceiro quarto e vencia por 74 a 62 com pouco mais de sete minutos restantes no período. A reação dos Lakers começou ainda antes do último quarto, com uma parcial de 16 a 8, reduzindo a diferença para 87 a 85.

A virada veio logo no início do quarto período, com uma bola de três de Reaves no estouro do cronômetro, colocando o placar em 88 a 87. Na sequência, o armador puxou uma corrida de 8 a 0, ampliando a vantagem para 93 a 87.

Embiid e Maxey se destacam, mas Sixers perde sequência

Pelo Philadelphia, Joel Embiid marcou 35 pontos, e Tyrese Maxey registrou 26 pontos e 13 assistências. Apesar do desempenho, os 76ers viram chegar ao fim a sequência de cinco vitórias consecutivas, a maior da equipe na temporada. O time agora tem campanha de 2-1 no início de uma série de cinco jogos fora de casa contra adversários da Conferência Oeste.

VJ Edgecombe anotou 19 pontos e 10 rebotes, enquanto Dominick Barlow somou 13 pontos.

Os Sixers ainda esboçaram reação no fim, com uma parcial de 10 a 0, reduzindo a diferença para 110 a 104 a menos de dois minutos do fim. A equipe voltou a encostar em 116 a 113 após uma bola de três de Edgecombe a 36 segundos do término, mas os Lakers confirmaram a vitória com uma enterrada de Hachimura a 12,3 segundos do apito final.

A atuação marcou o nono jogo de Reaves com pelo menos 30 pontos na temporada, apenas o segundo desde seu retorno após 19 partidas fora por lesão na panturrilha.