NBA inicia oficialmente processo de expansão da liga depois de mais de duas décadas

O conselho de administração da liga de basquete dos Estados Unidos, que inclui um representante de cada uma das 30 equipes da NBA, encarregou a diretoria de realizar "uma análise aprofundada sobre todas as questões relacionadas à expansão, tanto econômicas quanto não econômicas".

O projeto foi tornado público pelo comissário da NBA, Adam Silver, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 16.

A liga se expandiu pela última vez em 2004, quando uma franquia em Charlotte, Carolina do Norte, agora chamada Hornets, pleiteou uma vaga no torneio. "Nada foi predeterminado de uma forma ou de outra, e sem um cronograma específico. Seremos o mais minuciosos possível e analisaremos todos os possíveis problemas", acrescentou Silver.

O porta-voz já havia sinalizado há algum tempo que a liga buscaria expansão após a NBA assinar novos contratos de mídia e trabalho. Um acordo com o sindicato dos jogadores foi fechado em 2023, seguido pelos direitos de transmissão na temporada seguinte.

Expansão lucrativa?

Os valores dos times da NBA dispararam nos últimos anos, o que torna a adição de novos times vantajosa para os administradores da liga, que dividem igualmente as taxas de expansão. Segundo fontes da Bloomberg, essas taxas chegariam a US$ 5 bilhões no último ano. Isso antes da aquisição do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões em março e da venda do Los Angeles Lakers, por US$ 10 bilhões, em junho.

Las Vegas, onde fica a sede do torneio da liga de versão, e Seattle são as cidades consideradas favoritas para a expansão da liga. A Cidade Esmeralda, por sua vez, teve um time da NBA chamado Supersonics até o clube ser transferido para Oklahoma, em 2008, e renomeado para Thunder.

Em Las Vegas, um consórcio formado pelo Fenway Sports Group, RedBird Capital Partners e LeBron James desponta como favorito. Bill Foley, proprietário do Las Vegas Golden Knights, da NHL (a liga americana de hóquei), está liderando as tratativas assim como Marc Lasry, da Avenue Capital.

No caso de Seattle, a favorita para a expansão seria a empresária Samantha Holloway. Ela é uma das donas do Seattle Kraken, da NHL, que joga em uma arena inaugurada em 2021. “Já deixamos claro que a Climate Pledge Arena está pronta. Ela já recebe jogos de basquete. Foi construída para receber um time da NBA quando a NBA se sentir pronta para se expandir”, disse Holloway em um evento, em Seattle.