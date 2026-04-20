Wembanyama entra para a história da NBA com prêmio individual

Victor Wembanyama, astro do San Antonio Spurs, conquistou nesta segunda-feira o prêmio de Jogador Defensivo do Ano da NBA (Defensive Player of the Year). Foi a primeira vez na história da liga que um jogador foi eleito de forma unânime na categoria. Wemby também foi o mais jovem a conquistar o feito.

O francês ainda foi o primeiro atleta do Spurs a vencer o DPOY desde Kawhi Leonard, que foi eleito em duas temporadas consecutivas (2014/15 e 2015/16).

“O verdadeiro desafio talvez tenha sido alcançar os 65 jogos”, afirmou Wembanyama à NBC Sports Network, em referência ao número mínimo exigido para elegibilidade. “Mas estou extremamente feliz por ganhar este prêmio e muito orgulhoso por ser o primeiro vencedor unânime.”

Os votos da vitória

Wembanyama recebeu os 100 votos possíveis para o primeiro lugar. Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, terminou na segunda colocação, enquanto Ausar Thompson, do Detroit Pistons, ficou em terceiro. Antes disso, o recorde mais próximo de unanimidade pertencia a Ben Wallace, na temporada 2001/02, quando recebeu 116 dos 120 votos disponíveis.

O prêmio na NBA veio um ano depois do que o próprio jogador esperava. Na temporada anterior, Wembanyama ficou inelegível para premiações após atuar em apenas 36 jogos, em razão, principalmente, de um diagnóstico de trombose venosa profunda no ombro direito. Recuperado, o francês agora inicia o que pode ser uma sequência de conquistas individuais.

Além do DPOY, Wembanyama também é finalista ao prêmio de Jogador Mais Valioso da NBA (MVP), ao lado de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic.

Na temporada, Wembanyama liderou a NBA em tocos, com 197, pelo segundo ano consecutivo, além de registrar 66 roubos de bola. Ele foi o pilar defensivo de um Spurs que terminou com o segundo melhor rating defensivo da liga (110,4). Individualmente, ficou em quarto lugar em rebotes totais (11,5 por jogo) e foi o segundo melhor da NBA em rebotes defensivos (9,5), atrás apenas de Jokic.

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