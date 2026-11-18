Não é comum que uma única empresa seja capaz de alterar as projeções econômicas de um país inteiro. Mas foi exatamente isso que aconteceu na Dinamarca.

Em 23 de setembro, o Danmarks Nationalbank, o banco central dinamarquês, elevou sua previsão de crescimento do PIB de 1,8% para 4% neste ano.

Para efeito de comparação, o Banco Mundial projeta uma expansão de 2,5% para a economia global em 2026.

Enquanto tensões geopolíticas e barreiras comerciais freiam boa parte das economias, a Dinamarca acelera puxada por uma empresa: a Novo Nordisk.

O relatório do banco central atribui o salto à indústria farmacêutica, em especial às vendas e à produção da Novo Nordisk nos Estados Unidos no primeiro semestre.

E boa parte desse resultado foi gerada em fábricas fora da Dinamarca, mas controladas por empresas dinamarquesas.

O hormônio que mudou a história da Novo Nordisk

Especializada em diabetes há mais de um século, a farmacêutica dinamarquesa foi uma das primeiras empresas a apostar no potencial dos hormônios que regulam a glicose e a sensação de saciedade.

Essa aposta a colocou na dianteira de uma revolução que acabaria transformando o tratamento da obesidade.

Embora não tenha sido a primeira a comercializar um medicamento injetável para perda de peso, foi a Novo Nordisk que redefiniu a categoria. O grande avanço veio com a semaglutida, molécula presente no Ozempic e no Wegovy.

Trata-se de uma versão sintética do GLP-1, hormônio produzido naturalmente pelo intestino após as refeições e responsável por regular a fome, a saciedade e os níveis de açúcar no sangue.

Ao imitar e potencializar a ação desse hormônio, a semaglutida faz com que o paciente se sinta satisfeito por mais tempo, reduza a ingestão de alimentos e perca peso de forma mais consistente.

Quando a FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou o Wegovy em 2021, o setor entendeu que algo havia mudado.

Pela primeira vez, um remédio conseguia reduzir o peso dos pacientes em cerca de 15%, em média, nos estudos clínicos, um resultado próximo ao de algumas cirurgias.

O avanço acelerou investimentos, atraiu novos concorrentes e abriu caminho para uma nova geração de tratamentos.

A próxima fronteira da obesidade

Se o Wegovy inaugurou a era moderna dos medicamentos contra a obesidade, o Mounjaro, da Eli Lilly, mostrou que ainda havia espaço para avançar.

Seu princípio ativo, a tirzepatida, combina a ação do GLP-1 com a de outro hormônio intestinal, o GIP, ampliando os efeitos sobre a saciedade e o metabolismo.

O resultado foi um salto na eficácia dos tratamentos e uma nova frente de disputa entre as grandes farmacêuticas, que está só começando.

Durante a ObesityWeek, realizada nesta semana em Washington, a Novo Nordisk apresentou novos dados do CagriSema, medicamento que pretende lançar no mercado americano no primeiro semestre de 2027, se aprovado pela FDA.

O tratamento combina a semaglutida com a cagrilintida, molécula baseada na amilina, hormônio produzido naturalmente pelo pâncreas após as refeições.

A proposta é ativar simultaneamente diferentes mecanismos biológicos relacionados ao controle da fome e da saciedade.

Enquanto a semaglutida replica os efeitos do GLP-1, a cagrilintida reforça os sinais de saciedade e ajuda o cérebro a reconhecer mais rapidamente quando o organismo já está satisfeito.

A estratégia segue a mesma lógica que impulsionou o sucesso do Mounjaro: combinar diferentes vias metabólicas para obter resultados superiores aos alcançados por uma única molécula.

Mas, desta vez, a atenção dos pesquisadores parece estar voltada para a amilina. Em entrevista à EXAME durante a ObesityWeek, Tina Vilsbøll, Senior Medical Officer da Novo Nordisk, apontou o hormônio como um dos temas que mais despertaram interesse entre os especialistas presentes no evento.

Não por acaso: além dos resultados encorajadores do CagriSema na perda de peso, dados apresentados pela companhia sugerem que medicamentos que atuam nos receptores de amilina e calcitonina podem ajudar a preservar a massa óssea durante o emagrecimento.

A perda de massa óssea é uma preocupação crescente à medida que os tratamentos se tornam mais eficazes.

Na mesma linha, Filip Krag Knop, Senior Vice President Medical & Translational Science da Novo Nordisk, afirmou à EXAME que a ampliação do portfólio de medicamentos permitirá uma abordagem cada vez mais individualizada no tratamento da obesidade, considerando as características, comorbidades e necessidades específicas de cada paciente.

Nesse contexto, a escolha da terapia mais adequada tende a levar em conta não apenas o potencial de perda de peso, mas também os desafios clínicos associados à doença.

Segundo Knop, a próxima geração de tratamentos deverá buscar ganhos que vão além da redução de peso, com foco crescente, por exemplo, na preservação da massa muscular e da saúde óssea.

Um grande mercado a ser explorado

De acordo com o World Obesity Atlas, da World Obesity Federation, em 2025 o mundo tinha cerca de 942 milhões de adultos vivendo com obesidade, mas apenas 8 milhões utilizavam medicamentos da classe GLP-1.

Isso significa que menos de 1% do público potencial era tratado com essa nova geração de terapias.

Se o alto custo é um dos motivos para a baixa penetração desse tratamento, a boa notícia é que a entrada de novos concorrentes, o avanço das pesquisas e o ganho de escala na produção tendem a ampliar a oferta e pressionar os preços, tornando esses medicamentos mais acessíveis.

A expectativa da indústria é que a expansão da base de pacientes compense a redução do valor cobrado por tratamento, impulsionando o volume de vendas e mantendo o crescimento do mercado.

Se essa tese se confirmar, a disputa entre Novo Nordisk, Eli Lilly e os novos concorrentes está longe de ser decidida. E, como a economia dinamarquesa já depende tanto da Novo, o banco central do país tem bons motivos para continuar acompanhando cada movimento dela.