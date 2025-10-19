Fórmula 1: onde assistir ao vivo e horário do GP dos Estados Unidos

A temporada 2025 da Fórmula 1 entra em sua reta final com a McLaren já campeã entre os construtores, mas com a disputa pelo título mundial de pilotos ainda em aberto. O fim de semana no Circuito das Américas, em Austin, Texas, promete ser decisivo, com 33 pontos em jogo devido à realização da corrida sprint.
A grande corrida do GP dos Estados Unidos acontece neste domingo, às 16h, e será disputada em um dos traçados mais dinâmicos da temporada, com retas longas e diversos pontos de ultrapassagem, em contraste com a etapa anterior, no circuito mais "travado" em Singapura.
Na briga pelo título, Oscar Piastri (McLaren) lidera com 336 pontos, mesmo sem subir ao pódio nas duas últimas corridas. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece logo atrás com 314 pontos, seguido por Max Verstappen (Red Bull Racing), que soma 273 pontos. George Russell (Mercedes), com 237 pontos, e Charles Leclerc (Ferrari), com 173, completam o top-5.
GP dos Estados Unidos: onde assistir e programação
Transmissão:
Domingo (19):
Classificação da F1 (18/10) corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1
A classificação da F1 ficou:
- Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- George Russell (GBR/Mercedes)
- Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
- Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Abandonos
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Fernando Alonso(ESP/Aston Martin-Mercedes)
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:
Campeonato de pilotos:
- 1. Oscar Piastri (AUS) 336 pontos
- 2. Lando Norris (GBR) 314
- 3. Max Verstappen (HOL) 273
- 4. George Russell (GBR) 237
- 5. Charles Leclerc (MON) 173
- 6. Lewis Hamilton (GBR) 125
- 7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88
- 8. Alexander Albon (TAI) 70
- 9. Isack Hadjar (FRA) 39
- 10. Nico Hülkenberg (ALE) 37
- 11. Fernando Alonso (ESP) 36
- 12. Carlos Sainz (ESP) 32
- 13. Lance Stroll (CAN) 32
- 14. Liam Lawson (NZL) 30
- 15. Estéban Ocon (FRA) 28
- 16. Pierre Gasly (FRA) 20
- 17. Yuki Tsunoda (JAP) 20
- 18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
- 19. Oliver Bearman (GBR) 18
- 20. Franco Colapinto (ARG) 0
- 21. Jack Doohan (AUS) 0