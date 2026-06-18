Veja quem são as mulheres na arbitragem da Copa do Mundo de 2026

O confronto entre República Tcheca e África do Sul, válido pela segunda rodada do Grupo A, será comandado por um trio de arbitragem formado exclusivamente por mulheres. A partida acontece nesta quinta-feira, 18, às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

A norte-americana Tori Penso será a árbitra principal do duelo, tendo como assistentes as compatriotas Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Esta será a primeira vez nesta edição do Mundial que um jogo contará com um trio feminino em campo.

Tori Penso conta em seu currículo a arbitragem de uma final de Copa do Mundo. Em 2023, ela entrou para a história ao apitar a decisão do Mundial Feminino, disputado entre Espanha e Inglaterra, vencida pelas espanholas.

Ao todo, a FIFA selecionou seis mulheres para integrar a equipe de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Além de Tori Penso, a mexicana Katia Itzel García foi convocada como árbitra principal. Já Kathryn Nesbitt, Sandra Ramírez, Tatiana Guzmán e Enriqueta Caudillo atuam como árbitras assistentes e integrantes das equipes de VAR.

Árbitras selecionadas para a Copa do Mundo de 2026

Tori Penso (Estados Unidos)

Katia Itzel García (México)

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

Sandra Ramírez (México)

Tatiana Guzmán (Nicarágua)

Enriqueta Caudillo (México)

Segunda vez na história

O duelo entre República Tcheca e África do Sul será a segunda partida da história das Copas do Mundo masculinas a contar com um trio de arbitragem inteiramente feminino. A primeira aconteceu na edição de 2022, no Catar, quando a francesa Stéphanie Frappart apitou o confronto entre Costa Rica e Alemanha, auxiliada pela brasileira Neuza Back e pela mexicana Karen Díaz Medina.