Conheça o atacante da República Tcheca apaixonado por criar galinhas

A República Tcheca entra em campo nesta quinta-feira, 18, diante da África do Sul, buscando sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Na primeira rodada, os tchecos até saíram na frente da Coreia do Sul, mas acabaram cedendo a virada e perderam por 2 a 1 para o rival asiático. Assim, a seleção europeia precisa da vitória contra os sul-africanos para seguir brigando pela classificação e, para isso, pode contar com a ajuda de um atacante que tem um passatempo bem incomum.

Jan Kuchta, aos 29 anos, é conhecido por sua paixão por criar galinhas. Ele já chegou a afirmar publicamente que as aves o ajudavam a limpar a cabeça e que tem o hábito de cuidar delas antes e depois dos treinos.

Porém, um dos momentos em que teve de abandonar sua paixão foi quando se transferiu para o Lokomotiv, da Rússia, em 2022. Longe de casa, o atacante precisou deixar o hábito de lado, mas não ficou muito tempo longe dos animais.

Isso porque, quando os russos invadiram a Ucrânia, Jan Kuchta se posicionou contra a guerra, rescindiu seu contrato e deixou o clube, retornando ao seu país natal após participar de apenas 11 partidas pelo Lokomotiv.

Atualmente, ele defende o Sparta Praga, da República Tcheca, e é o homem-gol da equipe. Na última temporada, participou de 45 jogos pelo clube tcheco, balançou as redes 15 vezes e somou 11 assistências.

Cortado da seleção

Porém, sua passagem pela seleção tcheca conta com um episódio polêmico, muito antes de chegar à Copa do Mundo de 2026. Em novembro de 2023, às vésperas de uma partida decisiva contra a Moldávia pelas Eliminatórias da Eurocopa, o atacante esteve no centro de uma confusão que abalou a seleção.

Apenas dois dias antes do confronto, Kuchta e os companheiros Vladimír Coufal e Jakub Brabec foram flagrados por jornalistas em uma casa noturna na cidade de Olomouc, localizada a cerca de 250 quilômetros de Praga. Segundo os relatos, os jogadores permaneceram no local consumindo bebidas alcoólicas até as primeiras horas da manhã.

Diante da repercussão do caso, os três acabaram cortados da seleção. Mesmo sem eles, a equipe tcheca venceu a partida e garantiu sua classificação para a Eurocopa.

Superada a controvérsia, Kuchta vive agora a expectativa de disputar seu primeiro jogo em uma Copa do Mundo. Na estreia da República Tcheca no torneio, diante da Coreia do Sul, o atacante permaneceu no banco de reservas e não foi utilizado.