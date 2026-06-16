Fifa comemora marca de 1 milhão de torcedores nos estádios após 5 dias de Copa do Mundo

Com a mensagem "Uau, 1 milhão de torcedores nos estádios!", postada no Instagram, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, comemorou a marca de 1 milhão de torcedores nos estádios após 5 dias de Copa do Mundo. Até o momento, sem contar os jogos desta terça-feira, 16, foram realizadas 16 partidas desde que a competição iniciou, em 11 de junho. No total, até a final em 19 de julho, serão 104 jogos disputados.

A Fifa não divulga números, mas alguns jogos estão entre os mais procurados da Copa até o momento, casos do empate entre Brasil x Marrocos, em New Jersey, e do jogo de abertura entre México x África do Sul, realizado na Cidade do México. Colômbia x Portugal (Miami), Brasil x Escócia (Miami), México x Coreia do Sul (Guadalajara) e Equador x Alemanha (Estádio de Nova York/Nova Jersey) também estão entre os mais acessados na fase de grupos.

“Esse volume de público logo nos primeiros dias mostra a força que a Copa tem de mobilizar pessoas ao redor do mundo. Esse dado confirma uma tendência que acompanhamos há anos: o torcedor busca cada vez mais experiências completas e memoráveis, desenvolvendo pacotes exclusivos que unem hospitalidade, conforto, segurança e suporte especializado em cada etapa da jornada. Esse movimento se refletiu diretamente na alta procura pelos nossos produtos, reforçando a importância de oferecer um serviço de excelência para um público cada vez mais exigente”, diz Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport no Brasil, agência de experiências esportivas.

Apesar das críticas em relação aos preços dos ingressos, os públicos estão registrando excelentes médias, com estádios recebendo entre 68 mil e mais de 80 mil torcedores por partida nos maiores palcos da América do Norte.

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“A presença de um milhão de torcedores nos estádios em tão pouco tempo de competição é um marco significativo e mostra o poder de mobilização que tem o futebol, em especial em um momento tão importante como a Copa do Mundo. Dentro desse contexto, é fundamental otimizar a conexão com os torcedores, ao impulsionar, por exemplo, as experiências desde a compra do ingresso ao período no estádio. Um dos atrativos desta edição da Copa do Mundo que cito nesse sentido foi o lançamento do Fan ID, que amplia a experiência dos portadores de ingressos também para o ambiente digital”, destaca Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets, empresa que oferece tecnologias e serviços para clubes e eventos.

Preços dinâmicos

Outro fator é que a Copa do Mundo 2026 adotou o sistema de preços dinâmicos para a definição do valor dos ingressos. Na prática, o valor das entradas varia de acordo com a demanda, podendo sofrer alterações para cima, conforme a alta procura, ou para baixo, em caso de baixa demanda. O modelo já é utilizado em eventos dos esportes norte-americanos - como no Super Bowl - e, para a Copa do Mundo, tem resultado em altos preços, com entradas que já viram o valor triplicar e ultrapassar a casa dos R$ 161 mil para a final.

Tal modelo também tem sido adotado em eventos no ramo do entretenimento ao redor do mundo, a exemplo de shows. Um dos principais casos foi na venda de ingressos para o reencontro da banda Oasis em 2025. No Reino Unido, muitos fãs relataram que os valores aumentaram significativamente durante a compra, com casos de preços que dobraram ou triplicaram.

"O sistema de precificação dinâmica é bastante utilizado no exterior para eventos esportivos e de entretenimento. Caso haja sucesso desse modelo na Copa do Mundo, a maior competição de futebol do planeta, o método deve começar a ser testado no Brasil em breve. Porém, é muito importante que os organizadores dos grandes espetáculos esportivos estejam atentos às características específicas da nossa cultura de estádio e do nosso modo de torcer", avalia Pedro Weber, sócio da Chenus, empresa especializada em investimentos no esporte.

“Percebemos como uma tendência cada vez maior a adoção do preço dinâmico na venda de ingressos. Isso já vem ocorrendo em vários mercados. E apesar das reclamações diante dos preços elevados, a FIFA mostra que a estratégia da precificação dinâmica tem rendido bons frutos, garantindo também a grande presença do público nas arquibancadas ao chegar à marca de 1 milhão de torcedores nos estádios em tão pouco tempo de competição”, pontua Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, plataforma que faz gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor.

“A adoção do preço dinâmico transforma a bilheteria em uma ferramenta estratégica de gerenciamento de receita e ocupação. O assento de um estádio é o produto mais perecível do mercado, se o jogo começa e a cadeira continua vazia, aquele potencial de receita é zerado para sempre. O modelo permite que o clube capture o valor real do entusiasmo coletivo e da expectativa da torcida, especialmente quando existe um planejamento de elenco ambicioso. Ao mesmo tempo, a implementação precisa ser transparente e equilibrada, premiando o torcedor que se planeja sem transformar o acesso ao estádio em algo elitizado”, complementa Thales Rangel Mafia, gerente de marketing da Multimarcas Consórcios.