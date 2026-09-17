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Fase de grupos copa 2026

Memphis se sente a ‘pior pessoa do mundo’ após queda do Corinthians, diz Diniz

Atacante perdeu um pênalti no último lance da derrota para o Estudiantes, que eliminou o Corinthians da Libertadores

Memphis Depay: jogador não conseguiu evitar a eliminação do time (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Memphis Depay: jogador não conseguiu evitar a eliminação do time (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07h00.

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Memphis Depay ficou profundamente abalado após perder o pênalti que poderia empatar o jogo entre Corinthians x Estudiantes. Segundo o técnico Fernando Diniz, o atacante se sente a “pior pessoa do mundo” depois da eliminação do clube na Conmebol Libertadores.

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes na quarta-feira, 16, pelas quartas de final. Mesmo jogando em casa e contando com o apoio da torcida, a equipe brasileira não conseguiu se impor diante do adversário argentino.

O Estudiantes teve melhor desempenho na partida e marcou o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo, com Alexis Castro.

O Corinthians ainda teve a oportunidade de empatar no último lance, após receber um pênalti. Memphis cobrou, mas isolou a bola e não conseguiu evitar a eliminação do time.

O que Diniz disse após a eliminação do Corinthians?

Depois do jogo, Diniz lamentou a queda do Corinthians e afirmou que o elenco precisará enfrentar a tristeza provocada pelo resultado.

“É sempre difícil esses momentos, mas a gente agora tem que saber enfrentar, saber sofrer com o que aconteceu. Está todo mundo muito triste. Hoje é um dia igual quando morre alguém, de tristeza geral, mas a gente vai ter que saber se levantar porque o Campeonato Brasileiro continua”, declarou o treinador, segundo o ge.

Diniz também reconheceu a sequência negativa do Corinthians no Brasileirão e destacou a necessidade de o elenco se unir para reagir no restante da temporada.

“A gente tem que melhorar no campeonato, a gente tem uma sequência muito ruim. É o time se juntar, se fortalecer para terminar a temporada de maneira digna”, afirmou.

Como Memphis reagiu ao pênalti perdido?

Segundo Diniz, Memphis se sente a “pior pessoa do mundo” depois de desperdiçar a cobrança no último lance contra o Estudiantes. O erro encerrou a chance de o Corinthians empatar a partida antes do apito final.

Com a eliminação na Libertadores, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, competição na qual tenta se recuperar de uma sequência ruim de resultados.

 

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