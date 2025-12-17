Veja a provável escalação do Flamengo para hoje

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

'Teremos armas para neutralizar o ataque do PSG'

O departamento médico do time carioca está vazio pela primeira vez no ano e o técnico Filipe Luís terá todo o elenco à disposição, exceto Viña e Allan que não foram relacionados para o torneio.

Em entrevista coletiva, o técnico explica sua estratégia para o jogo decisivo: "temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG."

Confira a provável escalação do Flamengo

Flamengo