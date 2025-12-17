Esporte

Veja a provável escalação do Flamengo para hoje

O técnico Filipe Luís já adiantou que o time irá apostar na defesa

Flamengo: escalação para a final do mundial ainda não foi divulgada, mas Filipe Luís já explicou a estratégia de defesa (Rodrigo Valle/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11h33.

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

'Teremos armas para neutralizar o ataque do PSG'

O departamento médico do time carioca está vazio pela primeira vez no ano e o técnico Filipe Luís terá todo o elenco à disposição, exceto Viña e Allan que não foram relacionados para o torneio.

Em entrevista coletiva, o técnico explica sua estratégia para o jogo decisivo: "temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG."

Confira a provável escalação do Flamengo

Flamengo

  • Técnico: Filipe Luís
  • Com o time praticamente completo, o Flamengo irá para a final com Rossi no gol, e disputas nas vagas de zagueiro e ataque.
  • A provável formação é: Rossi; Varela, Léo Ortiz (ou Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (ou Cebolinha) e Bruno Henrique.
