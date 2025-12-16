Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Flamengo: clube vai enfrentar o PSG pela final da Copa Intercontinental (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08h02.
O Flamengo tem um duelo histórico pela frente. Na próxima quarta-feira, 17, às 14h, no horário de Brasília, o Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) na final da Copa Intercontinental da Fifa 2025. A partida será disputada no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, Catar, em confronto que definirá o campeão mundial de clubes desta temporada.
O duelo coloca frente a frente o atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA contra o campeão da Copa Libertadores da América, em uma final que pode devolver o título mundial para um time brasileiro. O último clube do Brasil a levantar o troféu foi o Corinthians, ao vencer o Chelsea, em 2012.
Após conquistar a Copa Libertadores da América, vencendo o Palmeiras na final e se tornando o maior campeão brasileiro do torneio, com quatro títulos, o time carioca assegurou vaga na Copa Intercontinental da Fifa como representante da CONMEBOL.
Na sequência, o Flamengo disputou a fase preliminar do torneio mundial. Passou pelo Cruz Azul do México, por 2x1, e depois derrotou o Pyramids FC do Egito, por 2x0, garantindo a classificação para a grande final contra o PSG.
Data: 17/12/2025
Horário: 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar
Onde assistir:
TV Globo - TV aberta
SporTV - TV fechada
CazéTV e Ge TV - Youtube