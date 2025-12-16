Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O Flamengo tem um duelo histórico pela frente. Na próxima quarta-feira, 17, às 14h, no horário de Brasília, o Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) na final da Copa Intercontinental da Fifa 2025. A partida será disputada no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, Catar, em confronto que definirá o campeão mundial de clubes desta temporada.

O duelo coloca frente a frente o atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA contra o campeão da Copa Libertadores da América, em uma final que pode devolver o título mundial para um time brasileiro. O último clube do Brasil a levantar o troféu foi o Corinthians, ao vencer o Chelsea, em 2012.

A trajetória do Flamengo

Após conquistar a Copa Libertadores da América, vencendo o Palmeiras na final e se tornando o maior campeão brasileiro do torneio, com quatro títulos, o time carioca assegurou vaga na Copa Intercontinental da Fifa como representante da CONMEBOL.

Na sequência, o Flamengo disputou a fase preliminar do torneio mundial. Passou pelo Cruz Azul do México, por 2x1, e depois derrotou o Pyramids FC do Egito, por 2x0, garantindo a classificação para a grande final contra o PSG.

Onde assistir PSG x Flamengo?

Data: 17/12/2025

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar

Onde assistir:

TV Globo - TV aberta

SporTV - TV fechada

CazéTV e Ge TV - Youtube