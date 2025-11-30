Esporte

Qual o salário do Filipe Luís, técnico campeão da Libertadores?

Líder do Flamengo tem um dos menores salários entre os clubes brasileiros; veja os números da temporada do Flamengo durante o campeonato

LIMA, PERU - NOVEMBER 29: Filipe Luis, Head Coach of Flamengo, celebrates with the trophy after winning the 2025 Copa CONMEBOL Libertadores Final match between Palmeiras and Flamengo at Estadio Monumental on November 29, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) (Rodrigo Valle/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 10h41.

A vitória do Flamengo na Libertadores, que venceu sobre o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado 29, fez com que um nome fora do campo brilhasse: Filipe Luís, técnico do rubro-negro carioca.

Nono a conquistar o título como jogador e técnico — foi campeão da Libertadores como jogador em 2019 e 2022, enquanto titular contra o River Plate e o Athletico —, Luís é um dos mais mal remunerados entre os principais treinadores da temporada.

Com salário de R$ 300 mil por mês, igual ao valor que já recebia após deixar o sub-20 para assumir a equipe principal, o técnico está longe do topo do ranking, com os treinadores mais bem-remunerados. Ainda assim, esteve entre os que apresentou os melhores números da temporada.

Fidelidade ao Flamengo

A disparidade salarial é evidente quando comparada aos demais clubes considerados grandes no país. Abel Ferreira, do Palmeiras, tem o maior salário do futebol brasileiro: R$ 3 milhões mensais, dez vezes mais que o rubro-negro. Técnicos de São Paulo, Corinthians, Santos, Atlético-MG, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco também recebem valores superiores.

Até Rogério Ceni, ex-treinador do Flamengo e atualmente no Bahia, tem vencimentos muito acima: R$ 1,2 milhão por mês — quatro vezes o salário de Filipe Luís. Entre os clubes da Série A, apenas Rafael Guanaes (Mirassol) e Rodrigo Chagas (Vitória) ganham menos.

Mesmo diante dessa diferença, Filipe Luís recusou recentemente uma proposta milionária do Fenerbahce, que buscava um substituto para José Mourinho. A oferta, que poderia multiplicar seu salário por dez, não foi suficiente para tirá-lo da Gávea — o treinador segue no Flamengo com contrato até 31 de dezembro.

Veja o salário dos técnicos brasileiros:

  1. Abel Ferreira (Palmeiras) – R$ 3 milhões

  2. Dorival Júnior (Corinthians) – R$ 2 milhões

  3. Jorge Sampaoli (Atlético-MG) – R$ 1,9 milhão

  4. Leonardo Jardim (Cruzeiro) e Renato Gaúcho (Fluminense) – R$ 1,5 milhão

  5. Juan Pablo Vojvoda (Santos) – R$ 1,4 milhão

  6. Hernán Crespo (São Paulo) – R$ 1,2 milhão

  7. Fernando Diniz (Vasco) – R$ 1,1 milhão

  8. Roger Machado (Inter) e Mano Menezes (Grêmio) – R$ 800 mil

  9. Davide Ancelotti (Botafogo) – R$ 700 mil

  10. Filipe Luís (Flamengo) – R$ 300 mil

 

