Vasco x Barracas Central: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Vasco e Barracas Central se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026.

O duelo marca a rodada decisiva do Grupo G, com o Vasco ainda tentando alcançar a liderança da chave e o time argentino buscando confirmar sua classificação para a próxima fase.

Como chega o Vasco

O Vasco entra em campo ainda com chances matemáticas de terminar na primeira colocação do grupo, resultado que garante vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana.

A equipe carioca vive ambiente de pressão após resultados recentes e chega ao confronto em meio à crise interna e protestos da torcida. Há expectativa, inclusive, de baixo público em São Januário.

Ramón Díaz deve utilizar uma formação alternativa em relação aos jogos mais recentes, com jovens e reservas ganhando espaço na equipe titular.

Como chega o Barracas Central

O Barracas Central chega ao Rio de Janeiro em situação mais confortável na tabela e depende apenas de si para confirmar a classificação.

O clube argentino faz campanha consistente em sua estreia internacional e aposta em um sistema defensivo sólido para administrar a vantagem no grupo.

A equipe comandada por Rúben Insúa também tenta manter a liderança da chave para avançar diretamente às oitavas.

Onde assistir Vasco x Barracas Central

A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Ramón Díaz)

Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Walace Falcão e Avellar; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira e Spinelli.

Barracas Central (Técnico: Rúben Insúa)

Espínola; Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)

Assistentes: Martin Soppi e Horacio Ferreiro (Uruguai)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguai)