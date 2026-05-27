Vasco x Barracas Central: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

CURITIBA, BRASIL - 1º DE ABRIL: Tchê Tchê (à direita), do Vasco, comemora após marcar o primeiro gol da equipe durante a partida entre Coritiba e Vasco da Gama, pelo Brasileirão 2026, no Estádio Couto Pereira, em 1º de abril de 2026, em Curitiba, Brasil. ((Foto: Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 11h23.
Vasco e Barracas Central se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026.
O duelo marca a rodada decisiva do Grupo G, com o Vasco ainda tentando alcançar a liderança da chave e o time argentino buscando confirmar sua classificação para a próxima fase.
O Vasco entra em campo ainda com chances matemáticas de terminar na primeira colocação do grupo, resultado que garante vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana.
A equipe carioca vive ambiente de pressão após resultados recentes e chega ao confronto em meio à crise interna e protestos da torcida. Há expectativa, inclusive, de baixo público em São Januário.
Ramón Díaz deve utilizar uma formação alternativa em relação aos jogos mais recentes, com jovens e reservas ganhando espaço na equipe titular.
O Barracas Central chega ao Rio de Janeiro em situação mais confortável na tabela e depende apenas de si para confirmar a classificação.
O clube argentino faz campanha consistente em sua estreia internacional e aposta em um sistema defensivo sólido para administrar a vantagem no grupo.
A equipe comandada por Rúben Insúa também tenta manter a liderança da chave para avançar diretamente às oitavas.
A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.
Vasco (Técnico: Ramón Díaz)
Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Walace Falcão e Avellar; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira e Spinelli.
Barracas Central (Técnico: Rúben Insúa)
Espínola; Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.
Arbitragem
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)
Assistentes: Martin Soppi e Horacio Ferreiro (Uruguai)
VAR: Christian Ferreyra (Uruguai)