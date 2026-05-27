Bitcoin segue 'pressionado' e cai para US$ 74 mil

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Editora do Future of Money
Publicado em 27 de maio de 2026 às 12h07.
Nesta quarta-feira, 27, o preço do bitcoin caiu para a casa dos US$ 74 mil, após um período em que foi negociado "de lado" em US$ 77 mil. Especialistas apontam "pressão" nos mercados de criptoativos enquanto as bolsas norte-americanas apresentam alta.
No momento, o bitcoin é cotado a US$ 74.897, com queda de 2,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 3,1%.
O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 34 pontos.
"O bitcoin segue pressionado, mantendo um viés corretivo no curto prazo após perder suportes técnicos importantes, como as médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias. O fluxo institucional também continua pesando contra o mercado: os ETFs à vista de bitcoin listados nos EUA registraram saídas de US$ 333 milhões na terça-feira, acumulando retiradas de US$ 2,26 bilhões nas últimas duas semanas, o que mostra uma redução relevante do apetite dos investidores por exposição ao ativo neste momento", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget na América Latina.
"O primeiro suporte relevante aparece na região dos US$ 74,4 mil. Abaixo disso, o mercado monitora uma linha de tendência próxima dos US$ 71,5 mil, enquanto a região de US$ 68,9 mil pode funcionar como um suporte estrutural mais forte em caso de aceleração da pressão vendedora", acrescentou.
"Além disso, o movimento de alta das bolsas americanas também evidencia uma divergência importante entre ações e cripto. Enquanto os futuros do S&P 500 e Nasdaq renovam máximas históricas impulsionados principalmente pelo setor de tecnologia e IA, o Bitcoin continua enfrentando dificuldade para atrair fluxo comprador, refletindo um cenário mais cauteloso para os ativos digitais no momento", concluiu o especialista.
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