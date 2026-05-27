Corinthians x Platense: que horas e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Corinthians e Platense se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

O duelo encerra a participação das equipes no Grupo E, com o Corinthians já classificado às oitavas de final e o Platense ainda disputando sua posição final na tabela.

Como chega o Corinthians

O Corinthians entra em campo com a vaga já garantida para as oitavas de final, após confirmar a classificação antecipada na rodada anterior.

A equipe comandada por Fernando Diniz fez campanha consistente ao longo da fase de grupos, sustentada por vitórias importantes em casa e desempenho sólido defensivamente.

Com a liderança assegurada, o Timão usa o jogo para ajustar ritmo e preservar peças, mas ainda busca fechar a fase de grupos na melhor colocação possível para ter vantagem no mata-mata.

Como chega o Platense

O Platense chega à última rodada na segunda colocação do grupo, mas ainda sem confirmação matemática de classificação.

A equipe argentina, estreante na Libertadores de 2026 após o título do Campeonato Argentino, fez campanha competitiva e chega viva para a rodada final.

O time de Walter Zunino aposta em organização defensiva e transições rápidas, mas terá desfalques importantes, como Guido Mainero, suspenso.

Onde assistir Corinthians x Platense

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, no GE TV (YouTube) e no Paramount+.

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Platense (Técnico: Walter Zunino)

Matías Borgogno; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía e Agustín Lagos; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Nicolás Retamar, Iván Gómez e Franco Zapiola; Gonzalo Lencina.