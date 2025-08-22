Libertadores e Sul-Americana: confira datas e horários das quartas de final

Redação Exame
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 20h18.
A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários das partidas das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os confrontos de ida estão marcados para os dias 16 a 18 de setembro, enquanto os jogos de volta acontecerão entre 23 e 25 do mesmo mês.
Na Libertadores, três clubes brasileiros seguem na disputa: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Já na Sul-Americana, Fluminense e Atlético-MG continuam na briga pelo título.
A tabela da Sul-Americana ainda apresenta uma indefinição: o adversário do Alianza Lima (PER) não foi confirmado. A equipe peruana enfrentaria o vencedor do duelo entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile, cujo segundo jogo foi suspenso devido a episódios de violência nas arquibancadas do estádio Libertadores da América, na Argentina.
A Conmebol segue analisando o caso antes de tomar uma decisão oficial.
Libertadores – Jogos de ida
16/09 (terça-feira), 22h – Vélez Sarsfield x Racing (José Amalfitani)
17/09 (quarta-feira), 21h30 – River Plate x Palmeiras (Monumental)
18/09 (quinta-feira), 21h30 – Flamengo x Estudiantes (Maracanã)
18/09 (quinta-feira), 22h – LDU Quito x São Paulo (Rodrigo Paz Delgado)
Libertadores – Jogos de volta
23/09 (terça-feira), 21h – Racing x Vélez Sarsfield (Presidente Perón – El Cilindro)
24/09 (quarta-feira), 21h30 – Palmeiras x River Plate (Allianz Parque)
25/09 (quinta-feira), 21h30 – São Paulo x LDU Quito (Morumbis)
25/09 (quinta-feira), 21h30 – Estudiantes x Flamengo (UNO Jorge Luis Hirschi)
Sul-Americana – Jogos de ida
16/09 (terça-feira), 21h30 – Lanús x Fluminense (Ciudad de Lanús)
17/09 (quarta-feira), 21h30 – Bolívar x Atlético-MG (Hernando Siles)
17/09 (quarta-feira), 23h – Independiente del Valle x Once Caldas (Banco Guayaquil)
18/09 (quinta-feira), 21h30 – Alianza Lima x A definir (Alejandro Villanueva)
Sul-Americana – Jogos de volta
23/09 (terça-feira), 21h30 – Fluminense x Lanús (Maracanã)
24/09 (quarta-feira), 21h30 – Atlético-MG x Bolívar (Arena MRV)
24/09 (quarta-feira), 21h30 – Once Caldas x Independiente del Valle (Palogrande)
25/09 (quinta-feira), 21h30 – A definir x Alianza Lima (local a definir)