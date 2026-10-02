Após alerta dos EUA, Austrália também fecha embaixada em Brasília nesta sexta

Repórter
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10h23.
A Embaixada da Austrália, representação diplomática do país em Brasília, ficará fechada nesta sexta-feira, 2 de outubro, devido a “preocupações com a segurança”. O anúncio veio após os Estados Unidos suspenderem seus serviços consulares no Brasil pelo mesmo motivo, mas o comunicado australiano não relaciona as causas dos dois episódios.
A Embaixada da Austrália em Brasília estará fechada nesta sexta-feira, 2, devido a “preocupações com a segurança”. O aviso foi publicado após os Estados Unidos emitirem um alerta recomendando que seus cidadãos evitassem instalações diplomáticas americanas no Brasil pelo mesmo motivo.
A representação australiana também orientou seus cidadãos a evitarem a Embaixada dos Estados Unidos, os consulados e outras instalações diplomáticas americanas no Brasil e nas áreas próximas.
O comunicado australiano não afirma que os dois episódios tenham a mesma causa nem detalha qual é a preocupação de segurança que levou ao fechamento da embaixada em Brasília.
A Embaixada da Austrália ficará fechada em 2 de outubro. Para casos de emergência consular, cidadãos australianos no Brasil podem entrar em contato com o Centro de Emergência Consular, em Camberra, pelo telefone +61 2 6261 3305, para chamadas do exterior, ou 1300 555 135, dentro da Austrália.
A Austrália também orientou seus cidadãos a acompanharem as atualizações sobre o Brasil por meio do Smartraveller, serviço oficial de informações para viajantes do governo australiano.
Na quinta-feira, 1º, a Missão dos Estados Unidos no Brasil informou que os serviços consulares da Embaixada em Brasília e dos consulados americanos no país seriam suspensos a partir desta sexta-feira por “questões de segurança”.
O comunicado americano também orientou cidadãos dos EUA que precisarem de assistência emergencial a não comparecerem às instalações diplomáticas durante o período e a procurarem os oficiais de plantão.
Assim como no caso australiano, o alerta americano não detalhou a natureza da preocupação de segurança nem informou quando os serviços serão retomados.
A Embaixada da Austrália informou que ficará fechada nesta sexta-feira, 2 de outubro, devido a “preocupações com a segurança”. O comunicado não detalhou a natureza dessas preocupações.
O comunicado australiano não afirma que os dois episódios tenham a mesma causa. O aviso foi publicado após os Estados Unidos suspenderem serviços consulares no Brasil por “questões de segurança”.
A representação australiana orientou seus cidadãos a evitarem a Embaixada dos Estados Unidos, os consulados e outras instalações diplomáticas americanas no Brasil, além das áreas próximas.
Cidadãos australianos no Brasil podem ligar para o Centro de Emergência Consular, em Camberra, pelo número +61 2 6261 3305. Para chamadas dentro da Austrália, o telefone é 1300 555 135.
A Missão dos Estados Unidos no Brasil suspendeu os serviços consulares da Embaixada em Brasília e dos consulados no país a partir desta sexta-feira, 2. O comunicado americano não informou quando o atendimento será retomado.
A Embaixada da Austrália recomendou o acompanhamento das atualizações pelo Smartraveller, serviço oficial de informações para viajantes do governo australiano.