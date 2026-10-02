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Cinco livros sobre autoconhecimento que podem mudar sua forma de pensar a carreira

Essas leituras ajudam a entender hábitos, emoções e escolhas que influenciam o rumo profissional

(Westend61/Getty Images)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10h28.

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Escolher os próximos passos da carreira exige mais do que acompanhar vagas, salários ou tendências do mercado. Também passa por entender como você reage, o que motiva suas escolhas e quais padrões aparecem quando precisa decidir sob pressão

Essa seleção de cinco livros é voltada justamente a esse processo.

Autoconhecimento não é sobre se encontrar — é sobre se entender. Comece agora, de graça, e dê o primeiro passo com mais clareza

1. ‘O Poder do Hábito’, de Charles Duhigg

Boa parte das decisões profissionais parece consciente até que os padrões começam a se repetir: procrastinar diante de determinados projetos, fugir de conversas difíceis ou sempre trabalhar da mesma maneira, mesmo quando ela já não funciona.

É nesse território que entra “O Poder do Hábito”. Charles Duhigg investiga como hábitos se formam e como podem ser modificados. A editora Companhia das Letras resume a tese central da obra como a necessidade de compreender o funcionamento dos hábitos para conseguir transformá-los.

A conexão com autoconhecimento está justamente aí: perceber um padrão antes de tentar mudá-lo. Na carreira, essa leitura pode ajudar a observar comportamentos que parecem pequenos, mas se acumulam ao longo do tempo — da forma de organizar o trabalho à maneira de responder a pressão, feedback ou frustração.

2. ‘Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso’, de Carol Dweck

Errar em uma apresentação pode significar “não sou bom nisso” ou “ainda preciso desenvolver essa habilidade”.

A diferença entre essas duas interpretações está no centro de “Mindset”, obra da psicóloga Carol Dweck, professora da Universidade Stanford. O livro parte de décadas de pesquisa da autora sobre como diferentes formas de encarar capacidade, aprendizado e desenvolvimento influenciam a maneira como as pessoas enfrentam desafios.

Autoconhecimento também envolve perceber como você interpreta a própria dificuldade. Uma limitação é tratada como sentença sobre sua capacidade ou como algo que pode ser desenvolvido?

Essa leitura ajuda a tirar o foco da necessidade de parecer pronto e colocar atenção sobre a maneira como cada profissional reage ao aprendizado.

3. ‘Por que Fazemos o que Fazemos?’, de Mario Sergio Cortella

Nem toda insatisfação profissional começa com uma empresa ruim ou um cargo inadequado. Às vezes, ela aparece quando o profissional deixa de enxergar sentido no que faz.

Em “Por que Fazemos o que Fazemos?”, Mario Sergio Cortella discute temas como propósito, motivação, realização e relação com o trabalho. A obra foi publicada pela Planeta e parte justamente de questões ligadas ao sentido da atividade profissional.

A leitura pode ser particularmente útil em momentos de transição. Antes de perguntar apenas “qual emprego eu quero?”, o profissional pode investigar o que procura em uma carreira, quais valores considera importantes e quais concessões não fazem mais sentido.

Essas perguntas não entregam uma resposta automática. Mas ajudam a tornar escolhas profissionais menos dependentes de status, comparação ou pressão externa.

4. ‘A Coragem de Ser Imperfeito’, de Brené Brown

O ambiente profissional costuma recompensar segurança. Isso ajuda a explicar por que admitir dúvida, pedir ajuda ou reconhecer uma falha pode parecer arriscado.

Brené Brown coloca justamente a vulnerabilidade no centro de “A Coragem de Ser Imperfeito”. A pesquisadora, que estuda temas como coragem, vergonha, empatia e vulnerabilidade, discute na obra a relação entre aceitar imperfeições e agir com mais autenticidade.

Na carreira, isso não significa expor qualquer insegurança sem critério. Significa compreender que autoconhecimento não é construir uma imagem perfeita de si mesmo. É reconhecer forças, limitações e situações nas quais ainda existe espaço para desenvolvimento.

Essa percepção pode mudar desde a forma de receber feedback até a maneira de assumir responsabilidades ou conversar com uma liderança.

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5. ‘Inteligência Emocional’, de Daniel Goleman

Poucos livros ajudaram a popularizar tanto a discussão sobre emoções no trabalho quanto “Inteligência Emocional”, de Daniel Goleman.

Publicado originalmente em 1995, o livro questiona a ideia de que capacidade racional, isoladamente, explica desempenho e sucesso. A obra chama atenção para o papel das emoções na maneira como as pessoas pensam, se relacionam e tomam decisões.

Para quem busca desenvolver autoconhecimento, essa é uma das conexões mais diretas da lista.

Reconhecer uma emoção, identificar o que a provocou e perceber como ela interfere no comportamento é um processo que antecede a autorregulação. No trabalho, isso aparece quando o profissional consegue distinguir uma crítica ao projeto de uma crítica pessoal, perceber quando a ansiedade está alterando uma decisão ou entender por que determinado conflito se repete.

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