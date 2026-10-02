'Lula irá aos debates no 2º turno porque será confronto direto com Flávio', diz presidente do PT

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou nesta sexta-feira, 2, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará dos debates na televisão no segundo turno das eleições.

Segundo o presidente do PT, o segundo turno será mais propício ao confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), formato que, de acordo com Edinho, é o preferido do presidente.

“No segundo turno ele [Lula] vai aos debates. Ele vai porque terá confronto direto com o Flávio. Talvez não consiga ir em todos, mas ele irá”, afirmou Edinho em coletiva em São Paulo nesta sexta-feira, 2.

No primeiro turno das eleições, que se encerra neste domingo, 4, Lula não participou de nenhum debate televisivo. Na quinta-feira, 1º, o presidente optou por participar de uma entrevista no Flow Podcast em vez de comparecer ao debate promovido pela TV Globo.

Para Edinho, a ausência de Lula nos debates do primeiro turno não foi “nenhuma novidade”. Segundo ele, o presidente havia sinalizado desde o início que não participaria dos encontros.

“O presidente Lula disse que não iria no debate no primeiro turno desde o início. Ele gostaria de fazer um confronto direto com o adversário, que neste momento é o Flávio Bolsonaro. Não tem novidade”, disse.

Reforma eleitoral

Edinho também defendeu mudanças nas regras para participação de candidatos em debates eleitorais. Segundo ele, o critério para convidar candidatos não deveria ser a representação dos partidos no Congresso, mas a presença nas pesquisas de intenção de voto e o interesse da sociedade.

“Na reforma política, precisa ter uma mudança na legislação dos debates. Se o presidente Lula tivesse ido, ele teria sido o mais criticado pelo Renan [Santos]”, afirmou.

Para o presidente do PT, a legislação precisa ser alterada para que os debates considerem quais candidatos têm maior relevância para o eleitorado.

“O critério para convidar alguém para o debate tem que ser a representação nas pesquisas. Eu acho que está errado. O critério não pode ser representação no Congresso. O critério precisa ser quem a sociedade quer ouvir”, disse.

Edinho também defendeu uma reforma política eleitoral e afirmou ser favorável ao voto em lista. Segundo ele, sem mudanças nas regras, a Câmara dos Deputados poderá passar a reunir mais influenciadores sem conhecimento sobre políticas públicas.

“Se a gente não fizer reforma política eleitoral, a gente vai ter na Câmara uma lista de influencers que não sabe o que é SUS, LOA”, afirmou.