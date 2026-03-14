Troca de tiros com duas mortes altera programação de torneio de golfe na Flórida

Um confronto armado que resultou na morte de duas pessoas obrigou a organização do The Players Championship, tradicional torneio de golfe realizado na Flórida, a retardar a abertura dos portões ao público neste sábado (14), antes do início da terceira rodada da competição.

De acordo com o escritório do xerife do condado de St. Johns, o tiroteio ocorreu na noite de sexta-feira nas proximidades de Ponte Vedra Beach, a cerca de 1,6 km do TPC Sawgrass, sede do evento. Duas vítimas não resistiram aos ferimentos.

O autor dos disparos fugiu em direção ao campo de golfe, mas foi localizado e preso durante a madrugada no condado de Nassau, aproximadamente 50 km ao norte do local do torneio. As autoridades identificaram o suspeito como Christian Barrios, de 32 anos.

Rádio do PGA utilizado na fuga

Em entrevista à imprensa, o xerife Robert Hardwick detalhou que Barrios chegou a estabelecer contato com funcionários do TPC Sawgrass durante a fuga. "Ele utilizou um rádio que acreditamos ser de propriedade do PGA Tour e o descartou posteriormente. Nossos cães farejadores conseguiram rastreá-lo a partir desse ponto", explicou.

Por precaução e questões logísticas, a entrada do público foi adiada em 90 minutos na manhã deste sábado. Apesar do incidente, a terceira rodada do torneio teve início conforme o programado.