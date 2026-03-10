Lenda do basquete é o atleta mais rico do mundo com US$ 4,3 bilhões

A lista de bilionários da Forbes de 2026 foi publicada nesta terça-feira, 10. Com um número recorde de 3428 nomes na lista, alguns já eram esperados, como os de magnatas da tecnologia e do setor financeiro. Porém, algumas figurinhas carimbadas do mundo dos esportes estão entre os mais ricos do mundo.

Com a entrada de Roger Federer na lista, seis atletas estão entre as pessoas mais ricas do planeta em 2026, sendo parte grande deles astros do basquete. Confira:

Roger Federer (novo): US$ 1,1 bilhão

O tenista suíço aposentado desde 2022 transformou 20 títulos de Grand Slam em uma carreira empresarial igualmente vitoriosa. No auge, chegou a ganhar US$ 100 milhões em um único ano com patrocínios de marcas como Uniqlo, Rolex e Mercedes.

O investimento mais lucrativo foi uma participação estimada em 3% na marca de artigos esportivos On, que abriu capital em 2021 e hoje vale quase US$ 15 bilhões.

LeBron James: US$ 1,4 bilhão

O astro do Los Angeles Lakers é o primeiro atleta a se tornar bilionário ainda em atividade.

Seus salários na NBA ultrapassam US$ 500 milhões, mas a maior parte da fortuna vem de fora das quadras: contratos com Nike, PepsiCo e Beats by Dre, entre outros, somam mais de US$ 1 bilhão bruto em estimativas da Forbes.

Tiger Woods: US$ 1,5 bilhão

Woods acumulou cerca de US$ 1,8 bilhão bruto na carreira, incluindo um recorde de US$ 121 milhões em prêmios no PGA Tour.

Em 2022, a Forbes o certificou como bilionário — apenas o segundo atleta ativo a alcançar o status, depois de LeBron James. No mesmo ano, ele recusou uma oferta próxima de US$ 1 bilhão do LIV Golf, liga rival financiada pela Arábia Saudita.

Fora dos campos, tem investimentos em imóveis, design de campos de golfe, na rede de minigolfe de luxo Popstroke e na TMRW Sports, venture que lançou a liga de golfe TGL em 2025.

Magic Johnson: US$ 1,6 bilhão

Durante os anos de glória com o Los Angeles Lakers, Johnson ganhou cerca de US$ 40 milhões em salários.

Sua fortuna bilionária veio depois, por meio de participações em franquias esportivas como o Los Angeles Dodgers e o Washington Commanders — e, principalmente, da aquisição majoritária da seguradora EquiTrust em 2015, cujos ativos cresceram de US$ 16 bilhões para quase US$ 34 bilhões sob sua gestão.

Vince McMahon: US$ 3,6 bilhões

McMahon entrou na empresa do pai como locutor de televisão nos anos 1970, comprou o negócio em 1982 e o transformou no grupo de luta-livre WWE global.

Em 2023, uniu a WWE ao UFC para criar a TKO Group Holdings, em uma fusão avaliada em US$ 21 bilhões. Deixou a presidência executiva da empresa em 2024 em meio a acusações de má conduta sexual, que ele nega.

Michael Jordan: US$ 4,3 bilhões

Considerado por muitos o maior jogador da história da NBA, Jordan faturou US$ 90 milhões em salários durante sua carreira como jogador de basquete. Entretanto, foram as parcerias com Nike, Hanes e Gatorade que o tornaram bilionário, somando US$ 2,4 bilhões brutos, segundo a Forbes.

Em 2020, tornou-se co-dono de uma equipe de NASCAR e investidor da plataforma de apostas DraftKings.

Em 2023, vendeu a maior parte de sua participação no Charlotte Hornets, em negócio que avaliou a franquia em cerca de US$ 3 bilhões.