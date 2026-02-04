Homem que tentou matar Trump na Flórida é condenado à prisão perpétua

Ryan Routh, o homem que tentou matar Donald Trump em um de seus campos de golfe na Flórida em 2024, dois meses antes da eleição presidencial, foi condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira, 4.

Em setembro do ano passado, um júri da Flórida considerou Routh, de 59 anos, culpado de cinco acusações, incluindo a tentativa de assassinato de um candidato à presidência.

Relembre o caso

O incidente aconteceu no domingo, 15 de setembro, enquanto Trump jogava golfe no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, Flórida. Dois meses antes, o presidente foi atingido por uma bala de raspão em um comício na Pensilvânia, durante uma tentativa de assassinato.

Routh, de 58 anos, foi detido no dia do incidente, cerca de 45 minutos após deixar o local, depois que um agente do Serviço Secreto o descobriu escondido atrás de alguns arbustos, armado com um fuzil de assalto e uma mira telescópica, e atirou nele.

Como resultado, Routh não chegou a mirar no ex-presidente Trump e o grupo com o qual ele jogava golfe, que estava localizado a cerca de 400 metros de distância.

De acordo com o FBI, Routh deixou para trás um fuzil de assalto AR-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera esportiva GoPro, além de um saco plástico com alimentos.

O acusado ficou à espreita por quase 12 horas nas proximidades do campo de golfe, chegando a acampar, antes da tentativa de assassinato do ex-presidente.

*Com informações da AFP