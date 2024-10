Lendas do golfe lançam liga de golfe indoor de alta tecnologia em janeiro de 2025

A aguardada liga de golfe indoor de alta tecnologia, TGL, liderada por Tiger Woods e Rory McIlroy, começará suas competições no dia 7 de janeiro de 2025, conforme o calendário divulgado nesta segunda-feira, 21. O torneio, que estava programado para 2023, foi adiado após o colapso da cúpula inflável da SoFi Center, arena personalizada na Flórida, devido a uma falha de energia em novembro passado.

De acordo com a CNN, a TGL contará com seis equipes formadas por 24 estrelas do PGA Tour, com partidas disputadas ao longo de uma temporada regular de 15 jogos, em uma arena com capacidade para 1.500 espectadores em Palm Beach Gardens. A pós-temporada culminará em uma série final de melhor de três jogos pelo SoFi Cup, no dia 24 de março.

Tecnologia e inovação para atrair novos fãs de golfe

Transmissões ao vivo pela ESPN e a atmosfera envolvente da TGL têm como objetivo atrair uma nova geração de fãs para o golfe. Nas partidas, os golfistas baterão drives e tacadas de aproximação em um simulador de 19,5 por 16 metros, antes de irem para o "GreenZone" – um green que pode ser rotacionado e inclinado de maneira única para cada buraco, graças a uma plataforma giratória com atuadores sob a superfície.

Os ingressos para as partidas, divididas em duas sessões e com 15 buracos, custarão a partir de US$ 160 (aproximadamente R$ 908) e estarão disponíveis ao público a partir de 29 de outubro.

Times de estrelas e investidores de peso

Além da tecnologia inovadora, a TGL conta com times cujos proprietários incluem figuras icônicas do esporte, como as irmãs Serena e Venus Williams, os astros da NBA Giannis Antetokounmpo e Steph Curry, além do grupo Fenway Sports, dono do Liverpool FC.

No jogo de estreia, o New York Golf Club, liderado pelo bicampeão de majors Xander Schauffele, enfrentará o The Bay Golf Club. Já a equipe de Woods, o Jupiter Links Golf Club, fará sua estreia uma semana depois, contra o Atlanta Drive GC. Woods, que passou por uma cirurgia nas costas recentemente, espera voltar a jogar regularmente, após uma temporada em que participou dos quatro majors pela primeira vez desde seu acidente de carro em 2021.

Rory McIlroy, atual número 3 do mundo e co-fundador da TGL, fará sua primeira aparição no torneio no quarto dia de competição, quando sua equipe, o Boston Common Golf, enfrentará o time de Woods.

Equipes do TGL

Atlanta Drive GC

Justin Thomas (EUA), Patrick Cantlay (EUA), Billy Horschel (EUA), Lucas Glover (EUA)

Boston Common Golf

Rory McIlroy (Irlanda do Norte), Hideki Matsuyama (Japão), Keegan Bradley (EUA), Adam Scott (Austrália)

Jupiter Links Golf Club

Tiger Woods (EUA), Max Homa (EUA), Tom Kim (Coreia do Sul), Kevin Kisner (EUA)

Los Angeles Golf Club

Collin Morikawa (EUA), Sahith Theegala (EUA), Justin Rose (Inglaterra), Tommy Fleetwood (Inglaterra)

New York Golf Club

Matt Fitzpatrick (Inglaterra), Rickie Fowler (EUA), Xander Schauffele (EUA), Cameron Young (EUA)

The Bay Golf Club

Ludvig Åberg (Suécia), Wyndham Clark (EUA), Min Woo Lee (Austrália), Shane Lowry (Irlanda)

Calendário do TGL

Temporada regular

7 de janeiro: New York GC v The Bay GC

14 de janeiro: Los Angeles GC v Jupiter Links GC

21 de janeiro: New York GC v Atlanta Drive GC

27 de janeiro: Jupiter Links GC v Boston Common GC

4 de fevereiro: Boston Common GC v Los Angeles GC

17 de fevereiro: Atlanta Drive GC v Los Angeles GC, Atlanta Drive GC v The Bay GC, The Bay GC v Boston Common GC

18 de fevereiro: Jupiter Links GC v New York GC

24 de fevereiro: Los Angeles GC v New York GC, Boston Common GC v Atlanta Drive GC

25 de fevereiro: The Bay GC v Jupiter Links GC

3 de março: The Bay GC v Los Angeles GC, New York GC v Boston Common GC

4 de março: Jupiter Links GC v Atlanta Drive GC

Playoffs

Semifinais: 17 e 18 de março

Finais: 24 e 25 de março

