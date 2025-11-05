Torcida aprova técnico estrangeiro na seleção, aponta pesquisa

A confiança na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 está crescendo, impulsionada por Carlo Ancelotti. Um levantamento da Nexus encomendado pela CBF revela que, para 57% dos brasileiros, a chegada de Ancelotti é uma escolha acertada.

A pesquisa, que entrevistou mais de 2 mil pessoas, ainda mostrou que dois em cada três brasileiros veem a equipe como favorita ou competitiva para o hexacampeonato.

Esse otimismo é notado principalmente entre os mais jovens, com 59% dos brasileiros de 16 a 24 anos apostando no hexa. A expectativa do campeonato também é maior entre os moradores do Sul (53%), quem recebe até um salário mínimo (48%) e quem tem ensino fundamental (45%).

'Efeito Ancelotti'

O principal fator que tem alimentado essa confiança é a contratação do técnico Carlo Ancelotti, realizada no fim de maio.

A aprovação da contratação de um técnico estrangeiro, até então inédita na história da Seleção, é particularmente expressiva entre os mais jovens, com 72% de aprovação entre os de 16 a 24 anos, e entre os moradores do Norte e Centro-Oeste (68%). A maior parte dos homens (66%) e pessoas com ensino superior (63%) também se mostram favoráveis à estratégia.

A pesquisa revela que 53% dos brasileiros acreditam que a contratação do técnico italiano aumenta as chances de o Brasil conquistar o título mundial. Para 23%, a chegada de Ancelotti não altera as perspectivas, enquanto 10% acham que ele pode reduzir as chances da equipe.

O presidente da CBF, Samir Xaud, se mostrou confiante com o impacto positivo da contratação. "Estamos a menos de um ano da Copa do Mundo e com o espírito de torcida crescendo. O Brasil é o único país que nunca ficou fora de Mundiais e, com Ancelotti no comando, temos uma chance real de conquistar o hexa", afirmou.