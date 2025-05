Ancelotti na Seleção Brasileira: veja os benefícios do técnico do Brasil

Mansão de luxo no Rio de Janeiro: Ancelotti deixou Madri para morar em uma casa de alto padrão na capital fluminense, com aluguel integralmente pago pela CBF.

Jatinho particular: um avião executivo ficará à disposição do técnico para deslocamentos internacionais, especialmente para viagens à Europa, onde sua família e amigos residem, evitando o uso de voos comerciais.

Carro blindado e equipe de segurança: para sua proteção e mobilidade no Brasil, Ancelotti contará com um carro blindado e segurança particular.