Brasil x Senegal: veja data, horário e onde assistir amistoso da Seleção

Seleção brasileira: jogadores treinaram na última terça-feira, 11, em Londres (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08h21.
A Seleção Brasileira está concentrada em Londres para se preparar para o amistoso contra o Senegal.
Na terça-feira, 11, o grupo comandado por Carlo Ancelotti ficou completo com a chegada de Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, e Vitor Roque, do Palmeiras. O quarteto se juntou ao elenco no centro de treinamento do Arsenal.
Na segunda-feira, apenas 14 jogadores haviam ido a campo, enquanto os demais ficaram na academia para atividades físicas e regenerativas.
O duelo entre Brasil e Senegal acontece neste sábado, 15, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
O amistoso entre Brasil e Senegal terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.
O Brasil tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão, no último amistoso, em outubro.
O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.
Depois de enfrentar Senegal, o Brasil volta a campo na terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França, encerrando o calendário de jogos de 2025.