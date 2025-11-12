Brasil x Senegal: veja data, horário e onde assistir amistoso da Seleção

A Seleção Brasileira está concentrada em Londres para se preparar para o amistoso contra o Senegal.

Na terça-feira, 11, o grupo comandado por Carlo Ancelotti ficou completo com a chegada de Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, e Vitor Roque, do Palmeiras. O quarteto se juntou ao elenco no centro de treinamento do Arsenal.

Na segunda-feira, apenas 14 jogadores haviam ido a campo, enquanto os demais ficaram na academia para atividades físicas e regenerativas.

Quando é o jogo amistoso de Brasil x Senegal?

O duelo entre Brasil e Senegal acontece neste sábado, 15, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

Onde assistir o jogo de Brasil x Senegal?

O amistoso entre Brasil e Senegal terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.

Últimos testes antes da Copa de 2026

O Brasil tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão, no último amistoso, em outubro.

O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Depois de enfrentar Senegal, o Brasil volta a campo na terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França, encerrando o calendário de jogos de 2025.

Veja os convocados por Ancelotti para enfrentar Senegal: