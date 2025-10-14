Esporte

Copa do Mundo 2026: veja os países já classificados

A lista inclui potências tradicionais como Brasil e Argentina, além de estreantes como Jordânia e Cabo Verde

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19h25.

Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 19h40.

A Copa do Mundo de 2026 vai ser a primeira da história a ter três países-sede - Estados Unidos, Canadá e México. Também será o primeiro Mundial com 48 seleções participantes. Confira abaixo os países que já garantiram vaga nessa Copa que promete ser histórica.

🏠 Países-sede

Os três anfitriões já estão garantidos na competição:

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México

🌎 América do Sul (CONMEBOL)

As potências sul-americanas já carimbaram o passaporte:

  • Argentina
  • Brasil
  • Colômbia
  • Equador
  • Paraguai
  • Uruguai

🌍 África (CAF)

O continente africano já tem vários representantes confirmados, incluindo um estreante:

  • África do Sul
  • Argélia
  • Cabo Verde (pela 1ª vez)
  • Costa do Marfim
  • Egito
  • Gana
  • Marrocos
  • Senegal
  • Tunísia

🌏 Ásia (AFC)

A Ásia também marca presença com seleções tradicionais e emergentes: (e dois estreantes)

  • Arábia Saudita
  • Austrália
  • Catar
  • Coreia do Sul
  • Irã
  • Japão
  • Jordânia (pela 1ª  vez)
  • Uzbequistão (pela 1ª vez)

🌐 Europa (UEFA)

A Europa começa a se fazer presente:

  • Inglaterra

🌊 Oceania (OFC)

A Oceania já tem seu representante garantido:

  • Nova Zelândia

Até o momento, 28 seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026. A lista inclui países de todos os continentes, com destaque para potências tradicionais como Brasil e Argentina, Inglaterra, além de estreantes como Cabo Verde e Uzbequistão.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Costa do Marfim e Senegal garantem vaga na Copa do Mundo

Arábia Saudita garante vaga na Copa do Mundo mesmo com empate em casa contra o Iraque

Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história das eliminatórias da Copa; veja números

Mais na Exame

Negócios

Novo Mundo aprova RJ e quer vendas de R$ 780 milhões e 'varejo raiz' de novo

Carreira

Saint Paul traz professora da Melbourne Business School para lecionar em São Paulo

Brasil

Senado aprova projeto que endurece penas para crimes violentos e dá mais rigor ao desarmamento

English

Santos Brasil reaps the results of investments made years ago