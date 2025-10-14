Copa do Mundo 2026: veja os países já classificados

A Copa do Mundo de 2026 vai ser a primeira da história a ter três países-sede - Estados Unidos, Canadá e México. Também será o primeiro Mundial com 48 seleções participantes. Confira abaixo os países que já garantiram vaga nessa Copa que promete ser histórica.

🏠 Países-sede

Os três anfitriões já estão garantidos na competição:

Estados Unidos

Canadá

México

🌎 América do Sul (CONMEBOL)

As potências sul-americanas já carimbaram o passaporte:

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

🌍 África (CAF)

O continente africano já tem vários representantes confirmados, incluindo um estreante:

África do Sul

Argélia

Cabo Verde (pela 1ª vez)

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

🌏 Ásia (AFC)

A Ásia também marca presença com seleções tradicionais e emergentes: (e dois estreantes)

Arábia Saudita

Austrália

Catar

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia (pela 1ª vez)

Uzbequistão (pela 1ª vez)

🌐 Europa (UEFA)

A Europa começa a se fazer presente:

Inglaterra

🌊 Oceania (OFC)

A Oceania já tem seu representante garantido:

Nova Zelândia

Até o momento, 28 seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026. A lista inclui países de todos os continentes, com destaque para potências tradicionais como Brasil e Argentina, Inglaterra, além de estreantes como Cabo Verde e Uzbequistão.