Copa do Mundo 2026: veja os países já classificados

Repórter
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19h25.
Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 19h40.
A Copa do Mundo de 2026 vai ser a primeira da história a ter três países-sede - Estados Unidos, Canadá e México. Também será o primeiro Mundial com 48 seleções participantes. Confira abaixo os países que já garantiram vaga nessa Copa que promete ser histórica.
Os três anfitriões já estão garantidos na competição:
As potências sul-americanas já carimbaram o passaporte:
O continente africano já tem vários representantes confirmados, incluindo um estreante:
A Ásia também marca presença com seleções tradicionais e emergentes: (e dois estreantes)
A Europa começa a se fazer presente:
A Oceania já tem seu representante garantido:
Até o momento, 28 seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026. A lista inclui países de todos os continentes, com destaque para potências tradicionais como Brasil e Argentina, Inglaterra, além de estreantes como Cabo Verde e Uzbequistão.