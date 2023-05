Tomada de celular, chute no microfone, expulsões: relembre os excessos de Abel Ferreira no Palmeiras

No último domingo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi mais uma vez alvo de polêmica por atitudes impulsivas. Na zona mista do Mineirão depois do empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, o treinador se envolveu em uma discussão com o árbitro Ronei Cândido Alves, e o momento foi registrado pelo jornalista Pedro Spinelli, da Globo Minas. Ao perceber que estava sendo gravado, Abel arrancou o celular das mãos do repórter, e o ato gerou uma série de críticas contra o português.

O treinador agora pode pegar até seis jogos de suspensão, a depender do julgamento do STJD. Outro vídeo do momento, gravado quando Abel já estava com o celular do jornalista, mostra que o técnico ainda seguiu discutindo com o profissional. "O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade!", afirmou o português.

Mas situações como esta não são uma atitude isolada: Abel Ferreira já se envolveu em outros diversos momentos polêmicos. Relembre alguns deles.

Chute no microfone

Em janeiro, o treinador foi expulso durante a Supercopa do Brasil, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3. Nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou um escanteio a favor do time paulista, e Abel se enfureceu com a decisão e chutou um dos microfones presentes na beira do gramado. Ele já havia recebido um cartão amarelo por reclamação, e ao receber o segundo, foi expulso da partida.

"Não consigo entender, tem o árbitro, dois bandeirinhas e ninguém viu que era escanteio? Fui expulso por isso. O melhor árbitro brasileiro não ver o lance, nem os auxiliares", afirmou o treinador depois da partida.

A Federação dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) publicou uma nota que pedia ações do STJD contra o treinador. A mensagem afirmava que Abel "vem apresentando comportamentos à beira do campo não condizentes com sua função. O treinador, de forma desequilibrada, extrapola os limites de respeito aos demais profissionais envolvidos nas partidas em que atua como técnico, principalmente os atletas". Ele foi julgado pelo STJD e condenado em primeira instância com suspensão por dois jogos, mas o Palmeiras recorreu e a punição foi revertida para doações para entidades assistenciais.

Reclamação e cartões

As constantes reclamações de Abel Ferreira com a arbitragem renderam ao português o título de técnico mais indisciplinado do Brasileirão de 2022. Com oito cartões amarelos e um vermelho, o treinador do Palmeiras liderou a lista, que teve Antonio Oliveira, do Cuiabá em segundo lugar, com oito amarelos; e Mano Menezes, do Internacional, com seis amarelos e um vermelho.

No total, o treinador já foi advertido 45 vezes desde que chegou ao Palmeiras, em novembro de 2020. Foram 39 cartões amarelos e seis vermelhos, e o número aumentou com as confusões nesta temporada. Só em 2023, Abel Ferreira já recebeu seis cartões amarelos e dois vermelhos, entre jogos da Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Brasileirão.

A última expulsão foi no duelo contra o Cuiabá, no mês passado, na estreia do Brasileiro. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva, relatou na súmula que a expulsão foi pelo treinador "sair da sua área técnica ir em direção ao arbitro assistente nº 1 gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras 'que arbitragem de m...'". Na coletiva após a partida, Abel alegou que a arbitragem foi "muito confusa" e afirmou que não proferiu ofensas, apenas protestou contra as advertências. Ele também desabafou sobre a situação.

"Mas o pior disso tudo é chegar em casa e enfrentar minha mulher e minhas filhas, quando tenho feito um esforço tremendo para melhorar nisso. Eu sei que tenho de melhorar nisso. Isso me tira a vontade de ser treinador, me tira a vontade de estar aqui", afirmou na coletiva.

No ano passado, as constantes expulsões também reverberam na vida pessoal do treinador. Quando foi expulso pela quinta vez, Abel contou que sua esposa propôs um "castigo" para tentar evitar os cartões consecutivos. "Depois da partida de ontem, cheguei em casa, não foi fácil. [ela propôs] Que cada vez que eu seja expulso, eu vou vender um carro", relatou Abel.