Ídolo palmeirense, Abel Ferreira investe em marca própria e comunicação

No futebol, o uso do termo “marketeiro” costuma ser empregado de forma pejorativa, geralmente quando algum jogador ou técnico busca uma autopromoção sem os devidos méritos. Também há aqueles que percebem o valor da imagem e mergulham de cabeça no mundo da comunicação. Para Abel Ferreira, comandante do Palmeiras e atual bicampeão da América, o marketing se tornou uma área de interesse. Desde 2020 no Brasil, o estrategista português decidiu inovar e, além de contar com assessoria de imprensa da SMG, ferramenta de comunicação consagrada entre os boleiros, embarcou em um projeto ambicioso de marketing com a agência carioca Thunder Mustard.

Quem acompanha futebol conhece bem a frase: Ele tem um plano. O mantra, que vem embalando vitórias e conquistas palmeirenses nas últimas temporadas, é muito mais que um bordão. Abel tem, não apenas um, mas diversos planos e essa forma de pensar foi o gatilho para um trabalho inédito no Brasil com foco em diversas diretrizes de marketing. O treinador ainda preparava o time para a fase final da Taça Libertadores, em agosto de 2021, quando iniciou um ousado projeto com objetivo de desenvolver uma marca pessoal que o representasse, além de explorar novas possibilidades em termos de branding e marketing esportivo.

Para Matheus Rossini, sócio-fundador da Thunder Mustard, não foi uma surpresa a forma com que Abel encarou a parceria com a agência. “Estamos diante de um profissional altamente qualificado e com uma mente muito aberta. Esse olhar estratégico e focado em objetivos parece ser algo que “já está no sangue” dele, então todo o processo se torna muito natural. Desde o início, foi uma parceria tranquila e que tem funcionado muito bem”, diz.

O entrosamento entre o técnico palmeirense e a equipe de marketing tem sido fundamental para a progressão dos projetos.

“Temos o plano de levar a construção da marca para uma vanguarda entre treinadores de futebol e, até mesmo, entre atletas de forma geral. Traçamos um plano considerando, não apenas questões técnicas da era pós-digital que vivemos, mas considerando a paixão no futebol e o poder que isso tem em contribuir para uma sociedade melhor. Assim como o Abel, trabalhamos com foco em performance e resultados. Portanto, nosso objetivo é gerar ações práticas e de real impacto, focadas no lado humano e com alto grau de interatividade, fugindo de clichês dentro do marketing esportivo”, afirma Matheus.

De lá para cá, a parceria rendeu resultados em diferentes frentes, como o desenvolvimento da marca do técnico português, incorporada ao livro lançado por Abel em março deste ano, além de um trabalho de estratégias digitais e brand security, que envolve o cuidado e atuação para proteger contas, domínios e canais digitais oficiais.

Abel e toda a equipe ainda traçam planos para o futuro, com ideias e a vontade de levar a frente novos projetos em outras frentes de marketing e comunicação digital.

