Flamengo multa Marinho por indisciplina; diretoria quer negociar jogador antes do fim do contrato

O atacante do Flamengo, Marinho, foi retirado da relação do último jogo e multado pelo time nesta segunda-feira, 29. Segundo a nota oficial do clube, o jogador treinará em período alternativo, ainda sem previsão de quando retornará.

O motivo da multa, de acordo com o time, foi indisciplina. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado".

Na última temporada do Flamengo, Marinho fez 16 jogos e não marcou nenhum gol. Em 59 partidas, o atleta fez somente seis tentos.

Indisciplina e ausência nos jogos

Nos últimos dias, Marinho se recusou a viajar para o Chile na última quarta-feira, 24 — onde o rubro-negro jogou contra o Ñublense, na disputa pela Libertadores —, alegando dores musculares. Conforme apuração do "Globo Esporte", os médicos do clube não encontraram qualquer indício que justificaria as dores do atleta.

O episódio gerou um desentendimento do jogador com a comissão técnica do Fla. O técnico Jorge Sampaoli resolveu, então, aplicar a multa.

Fim do contrato

Os últimos episódios envolvendo o atacante têm contribuído para que o clube opte por não prosseguir com o jogador. De acordo com apuração do "O Globo", a diretoria pretende negociar Marinho antes mesmo do fim do contrato dele, que se encerra em dezembro.

Marinho já procurava sair do Flamengo para abraçar o futebol internacional, sobretudo no Oriente Médio. No entanto, o técnico do São Paulo, Dorival Jr., já declarou interesse no jogador.