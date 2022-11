Tite explica por que convocou Daniel Alves para Copa

O técnico Tite convocou os 26 nomes que irão representar o Brasil na Copa do Mundo 2022 e um deles chamou atenção. Daniel Alves, que atualmente defende o Pumas do México, será um dos laterais do Brasil.

Em entrevista após convocação na sede da CBF, Tite exaltou a qualidade técnica de Daniel Alves e que ele atuará mais como um "articulador".

"As pessoas tem que entender, os laterais na medida em que sem tem pontas, não irão trabalhar ofensivo e sim como construtor. A qualidade técnica e individual de Daniel Alves empresta nesse quesito é impressionante, qualidade para ele ser articulador..."

O preparador físico Fábio Mahseredjian destacou que o estado físico do jogador está dentro do que comissão técnica espera.

- Ele estava com baixos níveis de potência e força. Isso foi falado a ele. Eu disse que precisava melhorar esses níveis e ele me respondeu: 'Missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida'. Ele é o mesmo Dani Alves que veio conosco em 2022 e nas Olimpíadas de 2021. No aspecto físico, ele se encontra apto

Aos 39 anos, Daniel Alves será o jogador mais velho a atuar pela seleção em uma Copa do Mundo. Maior vencedor de títulos da história do futebol, o jogador atuou pelo Barcelona, Juventus, PSG e recentemente pelo São Paulo.

Daniel esteve na África do Sul, em 2010 e no Brasil, em 2014. Ele ficou de fora da lista em 2018, devido a uma lesão grave no joelho, embora tenha participado de todo o ciclo de copa.

Os atletas convocados se apresentarão na Itália no dia 11 de novembro. O Brasil inicia a preparação para a Copa no país europeu antes de viajar para Doha. A seleção estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro contra a Sérvia.

LEIA TAMBÉM: