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Tite quebra silêncio sobre eliminação de 2022 e reconhece falha nos pênaltis

Ex-técnico da Seleção Brasileira afirmou que mudaria a estratégia das cobranças na disputa contra a Croácia

Tite: técnico admitiu arrependimento sobre uma das escolhas mais criticadas de sua passagem pela Seleção (CARL DE SOUZA/Getty Images)

Tite: técnico admitiu arrependimento sobre uma das escolhas mais criticadas de sua passagem pela Seleção (CARL DE SOUZA/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de maio de 2026 às 15h48.

A eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 ainda persegue Tite. Em entrevista ao Abre Aspas, do ge, que foi ao ar nesta sexta-feira, 8, o treinador admitiu que se arrepende da estratégia adotada na disputa por pênaltis que encerrou a campanha brasileira no Catar.

Técnico admite que errou com Neymar

O principal ponto levantado por Tite envolve a ordem dos cobradores. Na ocasião, Neymar foi escalado para bater o quinto pênalti, mas acabou sem a chance de cobrar porque o Brasil já havia sido derrotado antes da última cobrança. O treinador reconheceu que faria diferente hoje.

"Eu errei", afirmou Tite ao comentar a decisão. A escolha já havia sido alvo de críticas logo após a eliminação, especialmente pelo fato de Neymar ser considerado um dos principais cobradores do elenco brasileiro. "Todas as críticas feitas a mim pelo Neymar não ter batido o primeiro pênalti estão corretas. Eu errei. Isso asseguraria a vitória? Não sei. Mas ele deveria ter sido o primeiro batedor."

Na disputa contra a Croácia, Rodrygo desperdiçou a primeira cobrança brasileira e Marquinhos acertou a trave no chute decisivo. A seleção europeia converteu todos os seus pênaltis e avançou para a semifinal da Copa do Mundo.

Fim da era Tite na Seleção

A queda no Catar marcou o fim da trajetória de Tite no comando da Seleção Brasileira após dois ciclos de Copa. Apesar do aproveitamento elevado nas Eliminatórias e do título da Copa América de 2019, o treinador terminou sua passagem pressionado pelas eliminações diante de seleções europeias em mata-matas de Mundial.

Um dos assuntos abordados na entrevista foi o momento logo em seguida à conclusão desse período, quando Tite deixa o campo sem cumprimentar os jogadores.

"Quando termina e vai para os pênaltis, eu saio (de campo) porque senti demais. Criei uma expectativa por tudo que nós tínhamos feito, de chegar no mínimo a uma semifinal, a uma final. Eu entendia que o trabalho merecia isso. As opções mereciam. Que o jogo merecia. Só que o futebol tem efetividade. Ele é um componente decisivo", desabafa o treinador após quase quatro anos de silêncio.

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