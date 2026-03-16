Por que o empate com o Vasco foi a gota d’água para o Cruzeiro demitir Tite

O Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Tite após o empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, em Belo Horizonte. A decisão foi tomada logo após o fim da partida e comunicada ainda no vestiário.

A saída do treinador ocorre em meio à pressão pelo desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado o título do Campeonato Mineiro nesta temporada, o início ruim na competição nacional pesou na decisão da diretoria.

Em pronunciamento após o jogo, o vice-presidente de futebol do clube, Pedro Junio, pediu desculpas à torcida pela campanha da equipe e confirmou o desligamento da comissão técnica.

Segundo o dirigente, os resultados e o desempenho apresentados nas primeiras rodadas do Brasileirão motivaram a mudança no comando do time.

O cenário que levou à saída de Tite do Cruzeiro

A campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi determinante para a saída de Tite. O time não venceu nas seis primeiras rodadas da competição.

A equipe estreou com derrota por 4 a 0 para o Botafogo. Em seguida, perdeu por 2 a 1 para o Coritiba no Mineirão, empatou 2 a 2 com o Mirassol e ficou no 1 a 1 com o Corinthians.

Depois, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo e, neste domingo, 15, empatou por 3 a 3 com o Vasco. Com esses resultados, o clube ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, situação que aumentou a pressão sobre o treinador.

Quem assume o Cruzeiro após a demissão de Tite?

Após a saída do treinador, o Cruzeiro informou que Wesley Carvalho, integrante da comissão técnica do clube, assumirá o comando da equipe de forma interina.

A diretoria também afirmou que iniciará a busca por um novo técnico para dar sequência à temporada.

Nos bastidores, alguns nomes já aparecem como possíveis opções no mercado. Entre eles estão Filipe Luís e o argentino Marcelo Gallardo, que recentemente deixou o River Plate.

Outro nome avaliado é o do português Artur Jorge, campeão da Libertadores de 2024 com o Botafogo e atualmente no Al-Rayyan, do Catar.

Como foi a passagem de Tite pelo Cruzeiro?

Tite foi anunciado como treinador do Cruzeiro em dezembro, após a saída do técnico português Leonardo Jardim.

Ao todo, o treinador comandou a equipe em 17 partidas, com:

8 vitórias

2 empates

7 derrotas

Entre os resultados positivos está a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, que garantiu ao Cruzeiro o título do Campeonato Mineiro.