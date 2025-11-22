Tite anuncia retorno ao futebol: 'estou pronto'

Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, anunciou neste sábado, 22, sua volta aos trabalhos no futebol.

"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como Técnico.

Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos", escreveu o técnico em uma publicação na rede social de sua assessoria de imprensa.

O filho de Adenor, Matheus Bachi, publicou um stories no Instagram comemorando a volta do pai.

"Feliz em te ver bem e pronto para voltar. O futebol é melhor contigo. Te amo, pai", escreveu.

Pausa na carreira surpreendeu o Corinthians

Em abril, Tite, de 64 anos, havia anunciado uma pausa na carreira após sofrer com sua saúde mental. A notícia foi uma surpresa no mundo do futebol, visto que o profissional estava a beira de fechar um contrato com o Corinthians.

Após a tentativa frustrada de contratação, o clube assinou com Dorival Júnior, que segue até o momento no comando do time.

Na época do afastamento, Tite afirmou que a pausa era necessária por motivos de saúde.

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável", disse Tite em comunicado oficial. Ele destacou que a escolha veio após conversas com a família e sinais do próprio corpo. “Decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.”

Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. Além do título mundial com o Corinthians, foi o comandante da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022. Apesar da pressão e das eliminações, é lembrado por reformular o time nacional e por sua postura ética fora de campo.