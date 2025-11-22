Tite anuncia retorno ao futebol: 'estou pronto'

Tite: técnico anunciou volta ao futebol após meses cuidando da saúde mental. (MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images)
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15h19.
Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, anunciou neste sábado, 22, sua volta aos trabalhos no futebol.
"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como Técnico.
Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos", escreveu o técnico em uma publicação na rede social de sua assessoria de imprensa.
O filho de Adenor, Matheus Bachi, publicou um stories no Instagram comemorando a volta do pai.
"Feliz em te ver bem e pronto para voltar. O futebol é melhor contigo. Te amo, pai", escreveu.
Em abril, Tite, de 64 anos, havia anunciado uma pausa na carreira após sofrer com sua saúde mental. A notícia foi uma surpresa no mundo do futebol, visto que o profissional estava a beira de fechar um contrato com o Corinthians.
Após a tentativa frustrada de contratação, o clube assinou com Dorival Júnior, que segue até o momento no comando do time.
Na época do afastamento, Tite afirmou que a pausa era necessária por motivos de saúde.
"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável", disse Tite em comunicado oficial. Ele destacou que a escolha veio após conversas com a família e sinais do próprio corpo. “Decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.”
Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. Além do título mundial com o Corinthians, foi o comandante da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022. Apesar da pressão e das eliminações, é lembrado por reformular o time nacional e por sua postura ética fora de campo.